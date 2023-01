Se Agrava Desabasto de Gas Municipios de la Costa y Soconusco de Chiapas

* Bloqueos Afectan el Suministro en Estaciones.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2023.- Una dura escasez de gas doméstico están sufriendo los municipios de Chiapas, ya que de la noche a la mañana los repartidores no se aparecen para nada, y cuando el interesado va a las gaseras que están diseminadas, les niegan el producto o les venden unos cien Pesos, pero no el cilindro completo.

Por ello, desde las primeras horas de éste día, miles de amas de casa abarrotaron literalmente las estaciones de abastecimiento y aún cuando les dijeron que no había el codiciado licuado de propano (LP), se decidieron a esperar e larga filas con la esperanza de que en cualquier momento le surtieran.

En torno a ello, Mayra Flores Madrid, una de las afectadas, dijo en entrevista con el rotativo EL ORBE, sostenida en la planta ubicada a un costado del fraccionamiento Bonanza, que ese combustible es esencial en los hogares, pues él no es posible la elaboración de los alimentos de toda la familia.

Supone que podría ser que las empresas estén escondiendo el producto con el propósito de que más adelante, lo puedan vender más caro, porque no se entiende de otra manera por qué la idea de limitar su venta, pues oficialmente no hay ninguna notificación sobre ese asunto.

Explicó que, por vivir en zona urbana, no pueden hacer uso de la leña y del fogón, ya que apenas ven la humareda, los mismos vecinos se quejan ante las autoridades, porque dizque no soportan el humo y la contaminación.

Mientras tanto, dijo que son enormes las filas que hay de gente tratando de llenar sus depósitos, pero lo cierto es que en ninguna de ellas quieren vender aduciendo que hay escasez a nivel nacional. EL ORBE / Nelson Bautista