Reportan Bajas Ventas en los Principales Centros de Abasto de Tapachula

*Comerciantes Perciben que es por la Falta de Recursos de la Población.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre de 2024.- Comerciantes de los tradicionales centros de abasto en la Ciudad de Tapachula reportan bajas ventas, a pesar de las fiestas de fin de año.

María del Carmen Mayorga, comerciante en el mercado “San Juan”, fue quien comentó lo anterior al tiempo de señalar que la gente quisiera hacer sus compras, pero la falta de recursos no se los permite, y si compra, lo hace de manera limitada.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que otro detalle es la percepción de inseguridad, la cual en este momento las autoridades están trabajando para revertir.

Anteriormente cerraba su negocio hasta las 20 horas, comentó, pero ahora cierra más temprano porque a esa hora ya casi no hay gente caminando en el mercado.

Asimismo, por estas fechas en años anteriores la venta era muchísimo mejor, “sin embargo, ahora ya estamos en la última quincena de diciembre y no se ve que haya un repunte”, señaló.

Agregó que en el mercado “San Juan”, la mayoría de comerciantes maneja precios módicos, en su caso dijo que, con tal de no afectar el bolsillo de sus clientes, procura dar precios accesibles. EL ORBE/Nelson Bautista