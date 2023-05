Sin Atención Médica ni Medicamentos las Comunidades Serranas de Chiapas

*Pobladores Buscan Atención en las Cabeceras Municipales.

Tapachula, Chiapas; 07 de Mayo del 2023.- En total marginación y abandono viven comunidades del área rural del municipio de Motozintla, en la Sierra de Chiapas, quienes no cuentan con ningún servicio de salud, además de la incomunicación que sufren por falta de buenos caminos.

De esa manera lo denunció Elías López Velázquez, productor originario de la ranchería El Mirador de ese municipio, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que hay una vivienda habilitada como Casa de Salud, pero la enfermera solo llega un día a la semana y no cuentan con medicamentos, además de que les queda lejos.

Como consecuencia de la falta de esos servicios básicos, cuando los pobladores tienen algún familiar enfermo y lo quieren llevar con un médico, en varias ocasiones se les ha muerto en el camino, ya que para llegar a la carretera principal (por el rumbo de Niquivil) les lleva más de cuatro horas, debido a que el camino se encuentra en pésimas condiciones, indicó.

Asimismo, dicho camino presenta grandes hoyancos y como consecuencia solo pueden transitar camiones de tres toneladas, “pero los pasajeros van como ganado, además de los consabidos riesgos debido a que esa vía es silenciosa y con algunos voladeros”.

Comentó que ese camino es importante para ellos, ya que es la única vía para salir a la vía principal que va a Motozintla. Además, no solo le sirve a quienes viven en la ranchería El Mirador, sino también a las comunidades colindantes, incluso para la gente de Guatemala que ingresa a México.

Del mismo modo, que por ser zona serrana, el tiempo de lluvias es más extendido, lo mismo que los ciclones, por lo que el camino se descompone cada día más.

En cada administración, los Comités Comunitarios se presentan en las oficinas de la Presidencia Municipal para pedir apoyos en el rubro de salud y comunicaciones terrestres, pero que ningún Alcalde se ha propuesto en apoyarlos, por lo que su marginación es cada día peor, señaló.

Esperan que las autoridades se den una vuelta por ese lugar, dijo, para que constaten todas esas deficiencias. EL ORBE / Nelson Bautista