Rutilio Escandón inaugura en Suchiate el Parque de la Colonia “Las Casitas”

*Contribuirá a la Sana Recreación de niñas y niños.

Durante su gira por el municipio de Suchiate, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Parque de la colonia Las Casitas y enfatizó que Suchiate tiene un gran futuro y está preparándose para el progreso, pues con la rehabilitación y construcción del tren que forma parte del Corredor Transístmico, se fortalecerá el desarrollo al tener un mayor movimiento económico en éste y todos los pueblos del Soconusco por donde pasará.

Luego de recorrer el parque, el mandatario apuntó que este espacio de recreación para las niñas, niños y población en general busca que se ejerciten y convivan sanamente, ya que la actividad física favorece mentalmente, es preventiva para la salud y ayuda a avanzar en el proceso educativo. “Y si tenemos salud y educación, se aspira a buenos ingresos, lo que da como resultado el crecimiento del índice de desarrollo humano”.

Asimismo, reiteró su compromiso con Las Casitas y todo Suchiate, pues se preparan los proyectos para construir un libramiento, pavimentación de calles y el deportivo Plan Alemán, al tiempo de referir que, próximamente, quedará listo el deportivo del ejido La Libertad.



“Me atrevo a comprometerme porque sé que lo vamos a poder hacer, sé que tendremos economías a fin de año para que empecemos con estos planes. No les faltará el apoyo en mi gobierno y seguiremos invirtiendo el presupuesto hasta donde podamos y en este gobierno no les podemos fallar, que nadie se quede con las manos vacías y que haya progreso para todos, esa es la consolidación de la Cuarta Transformación”, expresó.El secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, pidió que utilicen y cuiden este parque que tiene la finalidad de abonar a la salud, educación e integración familiar, además de alejar a la niñez y juventud de los vicios. Aseguró que pronto regresará el gobernador para entregar más obra pública y seguir haciendo justicia social a Suchiate.En representación de las familias beneficiadas, David Ventura Cisneros subrayó que este proyecto da realce a este fraccionamiento, por lo que reconoció la voluntad del gobierno Estatal de impulsar estas mejoras, y convocó a las y los habitantes a hacer buen uso del parque y no deteriorarlo.Cabe mencionar que Escandón Cadenas también entregó constancias de capacitación sobre poda de árboles frutales y ornamentales, luego del curso que brindara el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas (Icatech), por lo que, la titular de dicha dependencia, Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes, reiteró que seguirá trabajando junto a la Secretaría de Obras Públicas para lograr que la entrega de obras sea integral, como en este caso que el curso se ofreció al Ayuntamiento para un mejor mantenimiento del parque.Finalmente, la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, resaltó el trabajo de la mano del Gobierno del Estado para cambiar la historia de este municipio, reconoció el respaldo para realizar este parque y agregó que el Ayuntamiento avanza en la rehabilitación del parque central de la cabecera municipal.Estuvieron presentes, por parte del Congreso del Estado, el diputado Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Yolanda Correa González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; así como los diputados federales José Luis Elorza Flores y Luis Armando Melgar Bravo; y la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Anakaren Gómez Zuart. Comunicado de Prensa