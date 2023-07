Despiden Injustificadamente a 5 Empleados de Protección Civil Municipal en Cacahoatán

*Edil Rafael Inchong no da la Cara, a Pesar de Denuncias de “Aviadores” en el Ayuntamiento.

Cacahoatán, Chiapas; 18 de Julio de 2023.- En las redes sociales se siguen ventilando los conflictos internos del Ayuntamiento de Cacahoatán, que por el momento todavía preside Rafael Inchong Juan, quien está siendo denunciado por empleados de la comuna de estar despidiendo al personal de manera injustificada.

En un video ya viral en las redes sociales, el consejero jurídico de este Ayuntamiento, José “F” es cuestionado por empleados de Protección Civil, sobre el motivo de su despido.

El funcionario intentó explicar a los empleados de que el motivo es “por falta de recursos económicos”, por lo que de inmediato una empleada le reviró ¿entonces por qué hay aviadores en la nómina municipal?

A lo que dicho funcionario respondió de manera prepotente, “ese no es mi problema mamacita, es el problema de Tesorería, hagan ustedes lo que corresponda, pero no se pueden afianzar a que a la fuerza van a estar hasta el 1º de octubre”, con lo cual prácticamente dejó entrever que, efectivamente, hay personas que cobran sin trabajar en dicho Ayuntamiento.

La discusión se tornó grosera de parte del funcionario quien presuntamente fue identificado como el Jurídico del Ayuntamiento, y se hizo acompañar de elementos de Seguridad Pública Municipal, por lo que los empleados insistieron en que lo único que estaban pidiendo es que se respetaran sus derechos laborales y les notificarán por escrito el despido.

La situación en el Ayuntamiento de Cacahoatán, según los mismos empleados municipales, es ya insostenible, por lo cual han pedido la presencia del edil Rafael Inchong, que no les ha querido dar la cara.

Mientras tanto el conflicto interno continúa en este municipio fronterizo, y piden la intervención de autoridades estatales y federales. EL ORBE/Ernesto López Quinteros