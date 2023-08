Habitantes de Huixtla Solicitan que Vías del Ferrocarril Sean Reubicadas Fuera de la Zona Urbana

*Para no Generar Caos Vial.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto del 2023.- Tras el enuncio de la rehabilitación de la red ferroviaria de la Costa de Chiapas, a 18 años de haber sido colapsada con el paso del huracán Stan, habitantes del municipio de Huixtla, a 45 kilómetros de Tapachula, marcharon este día para pedir al Gobierno Federal que reubique la vía férrea y ya no pase por el centro de la Ciudad.

Eduardo Zambrano, habitante inconforme, dijo en voz de los manifestantes «no estamos en contra del progreso, al contrario, consideramos que es un proyecto muy bueno, pero lo que no estamos de acuerdo es precisamente que pase por el centro y lo único que pedimos es la reubicación».

En el tema de los materiales que puedan transportar, comentó que les explicaban que necesitan tener espacio lateral de al menos 15 metros de ambos lados, que en algunas ciudades van hasta de 25, que el ferrocarril es muy seguro, y un medio de transporte muy económico, pero Huixtla ya no está para que pase por el centro de la Ciudad.



De llevar a cabo el proyecto en la misma ruta que se hacía hace décadas, indicó que podría afectar las viviendas de cientos de familias, sin contar a todo el comercio y a todo el transporte público que se mueve en la ciudad.Se trata de evitar que pase por unos tres kilómetros de lo que es la parte céntrica de la cabecera municipal, por todos los inconvenientes que eso podría ocasionar.La inconformidad es también, según su versión, es que no les han dado la alternativa de reubicación y tan solo hablan de que se tienen que desalojar y les van a pagar, pero al precio que establezca el Gobierno, es decir, de expropiación.«Ya propusimos con un plano realizado por ingenieros cómo podría ser el paso. Creo que no hay mayor afectación y el presupuesto no se elevaría tanto. Lo viable es que el tren pase por fuera de la ciudad», indicó.Asimismo, «todos estamos preocupados por el tema de la extensión que están pidiendo a los lados, si fuera en 5 metros no habría ningún problema, porque prácticamente nos afectaría en el tema vehicular, en el tráfico, en la fluidez de la ciudad». EL ORBE / JC