Solicita SEF a Sedena Repartir Libros de Texto en Escuelas de Chiapas

*Para Evitar Acciones Violentas Como en la Zona Indígena.

Tapachula, Chiapas 10 de septiembre de 2023.- Debido a la problemática que se ha generado en territorio nacional para la repartición de los libros de texto en este ciclo escolar que apenas ha comenzado, la Secretaría de Educación Federal a solicitados a la Defensa Nacional (SEDENA) que sean militares los que tengan esa responsabilidad de llevarlos hasta las comunidades más lejanas, al menos en Chiapas.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE David Guzmán, representante de la secretaría de contraloría en el sindicato de la sección 40, quién indicó que el plazo para distribuir esos libros vence este 20 de septiembre próximo, pero se estima que ese período no será suficiente porque, en algunos casos, ni siquiera se va a la mitad.

Mientras que, en otras regiones, como es el caso de la Costa de Chiapas y municipios de la Frontera Sur, el proceso va a penas en la evaluación que están realizando los docentes.

Aunado a eso, confirmó que por disposiciones disidentes de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación (SNTE), los docentes agremiados a esa organización magisterial aplicarán un sistema educativo alterno que incluye el uso de cuadernillos en lugar de los libros de texto oficiales, como en su momento se hizo en la parte más crítica de la pandemia, que permitió no interrumpir los ciclos escolares.

Primeramente, comentarte que «hay una situación complicada a nivel nacional en la entrega de libros por parte del conacyt, esta situación repercute en el estado de Chiapas, que los niveles de secundarias todavía no tengan los libros de texto gratuitos, y lo mismo pasa para primer grado en el nivel de telesecundaria», indicó

Informó, además, que » los niveles como primaria, preescolar, ya recibieron los libros en un 90%. Sin embargo, hay escuelas que todavía no los han entregado, una; porque existen la ideología de la resistencia en el tema de género que algunos padres no lo ven de manera correcta, pero es una decisión de manera unilateral o personal de cada padre de familia, donde el maestro tendrá la habilidad de manejar los contenidos, ya sea de los libros anteriores o a través de los acuerdos que lleguen con ellos».

Por eso recalcó que, «los maestros tenemos que ser primero los convencidos en que no podemos enseñar algo que no esté dentro de la regla normal de la moral, de una sociedad. No podemos influir en ninguna situación de la mentalidad en los niños si no están presente los padres de familia, y si ellos no están de acuerdo con estos temas, el maestro tendrá que adecuar de manera inmediata sus contenidos, a manera que no dañen la identidad de un alumno». EL ORBE/JC