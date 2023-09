40% de la Población en México Sufre de Hipertensión y Diabetes

*De Acuerdo a Especialistas en Cardiología.

Tapachula Chiapas a 10 de septiembre de 2023.- Al comenzar el último cuatrimestre del año, las cifras oficiales establecen que, alrededor del 40 % de la población en la república mexicana ya sufren de hipertensión arterial y diabetes, según confirmó Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del centro cardiológico de Tapachula.

Entrevistado por el rotativo EL ORBE indicó que, «la definición de hipertensión, las diferentes clasificaciones, sobre todo que hay algunos cambios, pero muy sustantivo determinar quién es el hipertenso y quién no lo es, para quitar mucho del estrés, las angustias que están produciendo, alguna clasificación americana que no coincide con la internacional y la europea, que es prácticamente la que tenemos la sociedad de cardiología mexicana», explicó.

Comentó, además, que es muy importante difundir entre la comunidad estudiantil todos esos problemas de salud para que esa información la lleven también a sus hogares y tomen conciencia de que es muy importante acudir a un medico con acciones preventivas y, en algunos casos correctivas para evitar mayores complicaciones o querer actuar cuando ya es demasiado tarde.

Al referirse al porcentaje de las personas afectadas por ambas enfermedades, detalló que, «las personas en México son hipertensos, conforme aumenta la edad después de los 50 años ese porcentaje aumenta, dependiendo también del género, hombres es 3 a 2 con respecto a las mujeres, hasta los 50 y después de los 50 la relación es uno a uno, es todo esto», agregó.

Por lo mismo, afirmó que, las diferentes campañas ayudan para prevenir, atenderse, sin embargo no son suficientes y «por eso estos esfuerzos, aunque sean pequeños, son muy relevantes para que el mensaje llegue».

Comentó que si se atiende, se detecten a tiempo se evitan complicaciones graves que pueden ser de la hipertensión arterial, infartos al corazón, derrames, embolias, insuficiente cardíaca por crecimiento del corazón, cardiomegalias, enfermedades renal crónicas, retinopatía, todas esas complicaciones que van a cambiar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, serán atendidas si se tiene el conocimiento. EL ORBE/JC