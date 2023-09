En la Frontera Sur hay una Crisis Migratoria que el Gobierno no Ve

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre del 2023.- «En la frontera sur de Chiapas hay una gran crisis migratoria que el gobierno no ve, como tampoco a los contenedores que cruzan repletos de migrantes», sostuvo el presbítero César Augusto Cañaveral Pérez, titular de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica en Chiapas.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que la llegada masiva de personas de manera irregular se ha desbordado, sobre todo de naciones como Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela.

En el marco de la 109 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, en el que se hizo una procesión con cientos de extranjeros hacia el centro de la ciudad, el sacerdote indicó que «esa crisis no va a mejorar, mientras la política no sea más humanitaria».

Cuestionó al gobierno al decir ¿dónde está la migración segura y ordenada que pregonan?, ya que en Tapachula se está viviendo una desordenada, porque los flujos cada día son más complejos para llegar a los Estados Unidos».

Opinó «este municipio ya es una industria de explotación al migrante y en donde muchas personas están haciendo dinero, además de que les venden y rompen sus documentos, eso hace que ya no puedan tomar un autobús y tengan que salir caminando por toda la carretera del Soconusco», señaló.

Asimismo, es una Ciudad pequeña colapsada por migrantes y no tiene la fortaleza para dar respuesta a todo este fenómeno migratorio, dijo, y por eso consideró que ya se necesita una intervención internacional.

Desde su punto de vista, al llegar los éxodos a Chiapas se encuentran con grandes oleadas de calor y después intensas lluvias, aunque también con la violencia y los robos, «y son carne de cañón para la trata de personas”.

Puntualizó que «se sigue traficando con migrantes ante la complacencia de las autoridades y se ha convertido en una industria económica». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello