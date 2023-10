Encabeza Plácido Morales Asamblea Informativa en Chiapa de Corzo

* Afina Lineamientos Para Participar en la Encuesta de Morena.´

Chiapa de Corzo; 3 de Octubre del 2023.- Este domingo, Plácido Morales Vázquez llevó a cabo una Asamblea Informativa en Chiapa de Corzo, a la que asistieron centenares de representantes de su estructura perteneciente a todas las regiones del Estado.

En la Asamblea se dictaron los lineamientos de las estrategias, con motivo de la encuesta, para la selección de quien sea Coordinador o Coordinadora General de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas.

Parte importante del mensaje fue el compromiso de difundir el proceso definido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que establece, claramente que la votación realizada por los Consejos Estatales, sólo fue parte del proceso, la lista definitiva de quienes participarán en la encuesta final será dada a conocer, como fecha límite, el 30 de octubre, y todas las personas inscritas participarán en este proceso, denominado encuesta de reconocimiento.

Plácido Morales aclaró que el reconocimiento social y político del que goza es producto de 40 años de trabajo.

Se hicieron presentes en la Asamblea líderes de organizaciones sociales, del magisterio, del Sector Salud, de empresarios y empresarias, así como mujeres y jóvenes muy comprometidos, todos, en el proyecto de la Cuarta Transformación y con Plácido Morales Vázquez como su coordinador estatal.

Destacó que la encuesta pondera conocimiento, identidad, compromiso y militancia en la Cuarta Transformación, atributos que lo definen e identifican, como a ningún otro.

Afirmó, “yo soy el más comprometido en la causa de la Cuarta Transformación. No se me ocurrió ayer, lo he trabajado por años, lo hemos trabajado juntos por años, valoro la constancia, la tenacidad y el compromiso”, afirmó.

También aseguró que “tenemos todo para encabezar la coordinación, la circunstancia es totalmente favorable para nosotros. Vamos a ganar. Vamos a ganar con ustedes”.

Concluyo “hay con qué, hay con quiénes y hay con quién, que soy yo. Amo a Chiapas como los quiero a todos ustedes, Chiapas somos todas y todos”. Comunicado de Prensa