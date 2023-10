Quiero que el Pueblo de Chiapas sea Quien me Elija en la Encuesta de Reconocimiento

*Señala el Senador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Opté por la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, porque ahí hay un requisito indispensable, que es la encuesta de reconocimiento y yo quiero que sea el pueblo de Chiapas quien me elija a través de esta encuesta”, aseguró el líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Eduardo Ramírez.

En conferencia de prensa, el también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado agregó que cree en ese método (encuesta de reconocimiento) y está convencido de que las reglas del juego son claras, por ello se somete a ese escrutinio y elige la vía del reconocimiento.

Además, Eduardo Ramírez, señaló que no se fue por la vía del Consejo Estatal de Morena en Chiapas, para respetar a sus compañeras y compañeros que han hecho un gran trabajo dentro de Morena y que también tenían las condiciones para salir adelante.

“Fue en términos de entendimiento político. Esa es la ruta que escogí y que lo he dicho de manera pública y de manera muy abierta”, afirmó.

Sobre el resultado de la encuesta de reconocimiento que definirá las tres propuestas de mujeres y las tres propuestas de hombres, dijo que sin duda será verás y tiene plena confianza en que él saldrá adelante por el trabajo que lo respalda socialmente en Chiapas y por el gran contacto que desde hace muchos años tiene con el pueblo. Boletín Oficial