Recibe Apoyo Plácido Morales de Cientos de Trabajadores del Transporte Colectivo

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre del 2023.- Plácido Morales Vázquez compartió como invitado, con cientos de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) su compromiso por Chiapas y les confirmó que realizó su registro como aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, porque quiere ser Gobernador, por su compromiso y conocimiento de su Estado natal.

“Agradezco el apoyo de los trabajadores del Metro y de su dirigente, Fernando Espino Arévalo, quien ha logrado desde la Secretaría General conformar un sindicato fuerte que ‘vela por los intereses de sus agremiados’”.

En los últimos años de renovación sindical, agregó, “nunca vi un sindicato tan cohesionado como el del Sistema de Transporte Colectivo.”



Ante más de 500 Delegadas y Delegados del SNTSTC reunidos en la clausura del Vigésimo Congreso Nacional Ordinario de este Sindicato, Plácido Morales recibió apoyo para que ocupe el cargo de Coordinador de Defensa de la 4T en Chiapas.Plácido Morales, ovacionado en varias ocasiones por los asistentes entre los que se encontraba el aspirante al cargo de coordinador de Defensa de la 4T en la CDMX, Omar García Harfuch, afirmó que esperaba ser favorecido por el voto de los habitantes de la entidad, “porque he trabajado por muchos años por Chiapas y espero que me vaya bien para ser el coordinador”.Manifestó su beneplácito de haber sido invitado a la clausura de uno de los máximos órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, y en ese sentido reconoció el liderazgo del Ingeniero Fernando Espino Arévalo, y agradeció la labor de todas las y los trabajadores del Metro, porque son ellos quienes hacen posible la operación del sistema de transporte más grande de la CDMX.Explicó que justo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) el organismo jurisdiccional que se encarga de regular las relaciones entre los trabajadores y la empresa, “por eso he asistido a muchas asambleas y he estado siempre con ustedes”.Acotó que cuando escucha hablar del trabajo de ingenieros, conductores y de todos los trabajadores del Metro, “pasa en imaginación, como una película, porque este sistema moviliza a millones de habitantes y visitantes de la Ciudad más grande del país, todo ese mundo subterráneo que se va en el subsuelo de la CDMX y también la superficie, es impresionante, y se debe a sus trabajadores”. Comunicado de Prensa