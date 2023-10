Productores Pierden sus Parcelas por Desvío en el Cauce del Río Suchiate

*El Afluente Gana Terreno en el Lado Mexicano.

Tapachula, Chiapas; a 14 de octubre del 2023.- Ejidos como La libertad, Miguel Alemán e Ignacio López Rayón, en el municipio fronterizo de Suchiate, han perdido parte de sus tierras para el cultivo de plátano; debido a la falta de trabajos de contención hídrica en la cuenca del río que divide con Guatemala.

En reunión sostenida en las instalaciones de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, se informó que el vecino país no tiene ningún problema en torno a ello, porque desde hace 20 años su territorio crece por el desplazamiento del rio Suchiate hacia dentro del territorio mexicano.

La desaparición progresiva de la ribera del refluente en el lado de Chiapas, erosionada por la abundante agua, es una preocupación para las familias locales que se quedan sin patrimonio, pero esto no parece importar a las autoridades municipales y federales.

El presidente de la Unión de ejidos de Suchiate, David Rey González Moreno, expresó que hay campesinos que siguen siendo ejidatarios, pero por el certificado agrario, pero ya no tienen ni siquiera un lote para parar una casa; porque las parcelas ya quedaron del lado de Guatemala.

En ese sentido, productores adheridos a la Asociación de Plataneros, plantearon la construcción de espigones en la orilla del río Suchiate en las comunidades La libertad, Miguel Alemán e Ignacio López Rayón.

Por otro lado, Margot Cigarroa, integrante de esa asociación, manifestó que esa contención serviría para re-direccionar la corriente del agua que esté lejos de las comunidades y de las zonas productivas. EL ORBE/Nelson Bautista