Se Desploma el Precio del Ajonjolí en la Región Soconusco

* Productores Consideran que ya no es Redituable.

Tapachula, Chiapas 21 de enero de 2024.- Los productores de ajonjolí en la región del Soconusco están un tanto desmoralizados, ya que el precio de ese producto está muy bajo, lo que no concuerda con los gastos que realizan durante el proceso de manufactura.

Juan Álvarez Díaz, uno de los productores de este grano, en entrevista con rotativo El Orbe manifestó que apenas les están pagando a 17 o a 18 pesos el kilogramo, razón por la cual de unos 700 a 800 agricultores dedicados a este cultivo, hoy en día apenas hay como 200.

Indicó que para salir adelante con los gastos que realizan, mínimo deberían de pagarles unos 30 a 32 pesos por kilogramo. Y si las lluvias no favorecen, la cosecha merma y en lugar de recolectar una tonelada por hectárea, apenas alcanzan a obtener de 600 a 700 kilos, lo que acaba por desmoralizarlos más.

Añadió que con el precio de poco más de “30 pesos”, el productor podría solventar todos sus gastos, ya que tiene que pagar limpia, corte y sacudido del ajonjolí, más si se toma en cuenta que los jornaleros quieren ganar bien, además de la gente del campo que de una u otra forma está involucrada en la cosecha.

El entrevistado también se refirió a las plagas., Comentó que la Mosca Blanca es una que afecta muchísimo la producción de ajonjolí, sobre todo si no se atiende pronto. Dijo que es tan dañina esta plaga, así como otra que se llama “Mancha Negra” que en ocasiones llega a causar daños como en 70 por ciento de los cultivos de este grano.

Agregó que el cambio climático también los está afectando, ya que solo quienes le apuestan a sembrar ajonjolí en el mes de agosto, pueden lograr una buena cosecha, pero quienes siembran días después, cosechan con una merma importante, y eso hace que no obtengan buenas utilidades. EL ORBE/Nelson Bautista.