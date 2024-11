Profesionalizan a Jóvenes en la Preparación del Café

* Taller Impartido por la Empresa “KI-Muul”.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2024.- La empresa “KI-MUUL” en Tapachula fue sede de un importante curso-taller de capacitación, para jóvenes que se especializan en la preparación del café, común mente conocidos a nivel internacional como “baristas”, quienes también tienen el deseo de emprender o experimentar nuevas técnicas de preparación del aromático grano para competir a nivel mundial.

La ponente en la instrucción de dicho taller fue, Adriana Chaparro, Campeona Nacional Barista 2017 y 2018, quien en entrevista para rotativo EL ORBE, reveló que es la segunda ocasión que visita Chiapas, en donde “KI-MUUL” tanto en Tapachula, como en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal siempre se ha preocupado por formar equipos especializados en café.

“La idea de este taller no es tanto para principiantes quizá que quieran abrir como tal un negocio, sino que va enfocado para baristas que quieren dar ese brinco un poco más profesional y que quizá en algún momento quieran participar en alguna competencia”, explicó.

Reveló que con el paso de los años, la gente cada vez busca más poder entender el porqué de lo expresivo que puede ser una taza de café. Pero como tal la gente se está interesando más en cómo pueden ellos extraer o ser “baristas” desde la comodidad de su casa.

Apuntó que muchas cafeterías, por muchos años, el café ha sido solo un negocio, que se sirve con jarabes, frío, licuado, con crema batida, y está rico porque consideró que el café es 100% un gusto, no es tanto una necesidad, que de hecho siempre se busca cada vez más la perfección de sabores.

En ese sentido dijo que en 2024, cada vez son más las personas que buscan esa cafetería que hace algo diferente y no nada más te prepara un café rápido, intenso y quemado. Es por eso que hoy en día se busca más a las cafeterías especializadas, en donde también se nota la afluencia de gente joven.

Cuestionada sobre la calidad del café que se produce en Chiapas, Adriana Chaparro dio a conocer que el café con el que compitió en el mundial, fue de Chiapas, del Soconusco, de finca Irlanda; “entonces tengo también mucho cariño al café de Chiapas, además de que lleva 3 años seguido si no me equivoco ganando «taza de excelencia» un certamen que existe de calidades de café’s, de un productor que se llama Pepe Argüello”, expuso.

Agregó que en este curso taller participaron un promedio de 20 personas, y la instrucción fue enfocada en “baristas de competencia”, para todas esas personas que se quieren profesionalizar y exigirse más en el tema de café. EL ORBE/JC.