Expertos Llaman a Vacunarse Ante Nueva Ola de Contagios por Pirola

Ciudad de México, 24 de Enero.-En las últimas semanas se ha visto un aumento en hospitalizaciones en México por enfermedades respiratorias que incluye el Covid-19, especialistas señalaron a EL UNIVERSAL que la variante jn.1 denominada pirola entrará con fuerza las próximas semanas y se prevé una nueva ola de contagios.

El infectólogo Alejandro Macías expresó que en este momento ya no hay tiempo para una campaña de vacunación emergente y lo ideal es implementar vacunas actualizadas, ante la llegada de la variante pirola.

Cabe destacar, el gobierno federal aún lleva a cabo la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y Covid-19 para la temporada invernal 2023-2024, que inició el 16 de octubre y culmina hasta el 31 de marzo.

Expertos en salud hacen un llamado a la sociedad mexicana a vacunarse, utilizar medidas como el uso de cubrebocas, la sana distancia y la ventilación de espacios.

El infectólogo Alejandro Macías en entrevista con EL UNIVERSAL explicó «es mejor ponerse la vacuna ancestral, que no tener nada».

Asimismo, Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exhortó a la población que está en grupo de riesgo a usar cubrebocas, tomar sana distancia, ventilar los espacios, «lo preocupante que las personas no se están vacunando, hay hospitalizaciones por enfermedades que se pueden prevenir mediante biológico».

El infectólogo Macías explicó que las vacunas actualizadas funcionan mejor, son las que oferta el sector privado y son de tercera generación «se hicieron con información de virus más recientes, lo ideal es que tengamos una vacuna actualizada, yo recomiendo a la gente que compre la vacuna, es una buena inversión».

Las vacunas ancestrales, explicó el especialista, son Sputnik y Abdala ya que se realizaron con el virus original de Wuhan, además son las que tiene en implementación el gobierno federal en su actual campaña de vacunación.

La OMS en diciembre del 2023, clasificó jn.1 como una variante de interés debido a su rápida propagación y recalcó que las vacunas siguen protegiendo contra dicho virus. Sun