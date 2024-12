Vamos a Ganar la Mayoría: Luis Armando Melgar

* Acompañó a Eduardo Ramírez en la Entrega de Constancia.

“La nueva era nos llena de emoción y de entusiasmo, pero sobre todo nos llena de compromiso por ese Chiapas que queremos”, sostuvo Luis Armando Melgar Bravo, al acompañar a Eduardo Ramírez Aguilar en su entrega de constancia como candidato de la coalición Sigamos haciendo historia juntos.

“Estoy muy contento de estar en Comitán de Domínguez, aquí donde nació nuestro amigo Eduardo Ramírez, aquí en este pueblo mágico en donde empieza el camino a lo que sigue en Chiapas. Una nueva era en la que lo vamos a hacer muy bien de la mano de ese gran jaguar. Aquí está tu amigo Melgar que te va a acompañar desde el Senado de la República. Y te auguro que vamos a ganar la mayoría.”

Aprovechando el viaje, el amigo Melgar también se reunió con destacados perfiles que competirán por sus respectivos municipios: se reunió con Jorge Constantito Kanter, Édgar Rosales, Roberto López Albores, Pancho Martínez, Polo Morales, Sebastián Patishtán, que buscarán ser los abanderados del Partido Verde en Comitán, San Cristóbal de Las Casas y La Trinitaria.

Melgar Bravo explicó que no está tan complicado hacer las cosas bien, hay que concentrarse, hay que tener honestidad. Hay que tener conciencia que tenemos un estado con muchas oportunidades, pero hay que saberlas sacar y hacer, para que todo mundo tenga acceso. Es un Estado de gente trabajadora que necesita más oportunidades de trabajo.

“Por parte de mi partido ya estamos registrados para competir para el Senado de la República y estoy convencido que en el inicio de la nueva era de Chiapas no hay forma de hacer política si no se está cercano a la gente, hay que ser honesto, hay que ser sencillo, hay que hacer las cosas bien para que a Chiapas les vaya bien.” Comunicado de Prensa