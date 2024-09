Olga Luz Espinosa Recibe Constancia Como Candidata del PRI a la Gubernatura

* Se Compromete a Escuchar la Voz de Grupos Vulnerables.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas en compañía de Rubén Zuarth, dirigente estatal, entregaron constancia que acredita a Olga Luz Espinosa, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de Chiapas, para participar en el Proceso Electoral Constitucional 2024.

El acto fue realizado en las instalaciones del partido tricolor en la capital chiapaneca al medio día de este jueves 14 de marzo de 2024, con la presencia de organizaciones políticas, sociedad civil, militantes y diferentes medios de comunicación.

Fue Rubén Zuarth, presidente estatal del PRI Chiapas quien dio inicio al evento, «Este es un PRI de hombres y de mujeres que trabajan todos los días por un mejor Chiapas, con una nueva esperanza, por un mejor porvenir para nuestro Estado, esta es la esencia de un partido que le ha dado sentido a Chiapas y a México», afirmó.

Siguiendo el orden del evento hizo uso de la palabra el dirigente nacional Alejandro Moreno, quien llevó a cabo la toma de protesta de Olga Luz Espinosa, donde le señaló desempeñar con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, el cargo para el que se le ha postulado.

«Muchos me han dicho que soy muy valiente, yo no soy valiente, yo lo único que tengo es el amor que me mueve a mi Estado, Chiapas, hoy no quiero ver ese Chiapas que sufre inseguridad, donde no pasa nada, yo quiero un Chiapas donde se escuche la voz de las mujeres, donde se escuchen las voces de los pueblos y de las comunidades indígenas, donde hayan hombres y mujeres con discapacidad que tengan todas las oportunidades que merecen, donde las mujeres caminemos tranquilamente, ese Chiapas lo veo y ese Chiapas también lo ve el PRI», aseveró Olga Luz Espinosa como parte de su discurso.

En el evento también se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Pérez Méndez precandidato del PRI a la alcaldía de San Juan Cancuc, quien fue asesinado este 14 de marzo de 2024, previo a realizarse el plebiscito de usos y costumbres para elegir a las autoridades del mismo municipio.

A esta toma de protesta asistieron dirigentes municipales de los 123 municipios de Chiapas, precandidatos, candidatas y candidatos al proceso local y federal, sociedad civil y simpatizantes del partido.