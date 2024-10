Ciudades Chiapanecas Exigen Atención Inmediata Ante la Inseguridad: LAM

*Por Marcada Incidencia de Crímenes Violentos.

Recientemente, Tapachula ha sido clasificada entre las cinco ciudades más peligrosas de México, con un alarmante 84.7% de sus habitantes sintiéndose inseguros. Por su parte, Tuxtla Gutiérrez también enfrenta un aumento preocupante en la percepción de inseguridad y la incidencia de crímenes violentos.

Ante esta lamentable situación, el Senador Luis Armando Melgar, expresó gran preocupación por lo que representa que dos de ciudades importantes en el Estado, sean de las regiones más afectadas por la violencia. “Dos ciudades emblemáticas de nuestro querido Chiapas, enfrentan hoy uno de los retos más críticos de su historia reciente”, puntualizó.

La seguridad es la base de cualquier sociedad próspera, y en Chiapas, un estado que tiene con qué salir adelante, no se puede permitir que el miedo frene el desarrollo y el bienestar de la gente. “En mi obra ‘Chiapas tiene con qué’, siempre he subrayado la importancia de una estrategia integral que no solo aborde la economía y la producción, sino que también coloque la paz y la seguridad como prioridades esenciales para lograr un verdadero progreso”, agregó.

Tapachula, una ciudad que ha sido históricamente un motor económico y un punto clave en la frontera sur, está viviendo una crisis sin precedentes debido a la creciente violencia. No podemos permitir que el temor siga latente. Es urgente que se implementen acciones concretas por parte de las autoridades para recuperar la tranquilidad de nuestras calles.

"Es hora de que actuemos con firmeza y determinación. La seguridad es un compromiso de todos: gobierno, empresarios y sociedad civil. Porque sin seguridad, no hay futuro. Chiapas tiene el potencial, pero necesitamos construir sobre bases sólidas la recuperación de la paz y la seguridad de nuestras ciudades", finalizó.