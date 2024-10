Realiza IMSS Chiapas Acciones Para la Detección Oportuna del Cáncer de Mama

En el marco del Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas se sumó a las acciones que se llevaron a cabo, con el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención de esta enfermedad.

Al respecto, la titular del IMSS en Chiapas, maestra Ma. Luisa Rodea Pimentel, invitó a las mujeres mayores de 20 años a acudir a los Módulos PrevenIMSS, en donde personal de Enfermería realiza un control y chequeo de mamas.

Por esta conmemoración, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales se brindaron pláticas educativas sobre la importancia de la autoexploración (se practica a partir de los 25 años) y la realización de la mastografía (se recomienda a partir de los 40 a 69 años).

También personal médico y administrativo formaron lazos humanos rosas, en la explana de la Subdelegación Administrativa, en el estacionamiento de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), en Tuxtla Gutiérrez, así como en la explanada del complejo delegacional de Tapachula y en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 19, en Huixtla. Esto como un acto de solidaridad con las mujeres que padecen esta enfermedad.

La jefa de Enfermería de la UMF No. 1, Verónica Trampe Macedo, señaló que este mes se han brindado pláticas a mujeres en las salas de espera, en donde se pueden disipar dudas, así como promover la autoexploración y el autocuidado.

Detalló que se realizó una activación física en el complejo administrativo de Tapachula; precisó que el deporte, así como una alimentación sana, son medidas que las mujeres deben adoptar para detectar enfermedades.

Por su parte, el director del HGSZ No. 19, Jesús Manuel Rojas Cruz, detalló que se convocó a las mujeres derechohabientes para participar en diversas actividades, enfocadas en la autoexploración como medida preventiva para la detección oportuna.

En tanto, la titular de la Jefatura de Enfermería de la UMAA, Norma Zúñiga, explicó que en dicha unidad médica el personal a su cargo realizó acciones de concientización y promoción de la autoexploración de mamas, así como una activación física entre el personal y la derechohabiencia.

Finalmente, el subdelegado en Tuxtla Gutiérrez, Sergio Avendaño Meza, destacó que el personal de ese centro de atención administrativa acudió a laborar vestidos de color rosa y formaron un gran lazo bajo el lema, “Nuestra Lucha es Rosa, todas y todos con el Cáncer de Mama”. Boletín Oficial