La SADER Solo Está de Parapeto, Lamentan Campesinos de la Región

*Apoyos se Canalizan a Través de la Secretaría del Bienestar.

Tapachula, Chiapas 3 de Noviembre del 2024.- En el sector agrícola no existe información clara de cuantos recursos de la federación se presupuestaron para atender al campo mexicano en el presente año. Lo que antes fue la SAGARPA, ahora es SADER, sin embargo, dicha dependencia solo esta de parapeto, dijo en entrevista el Coordinador de la CNC en la Región del Soconusco, Indalecio Flores Bahamaca.

Destacó que todos los recursos de apoyo para los campesinos se manejaron a través de la Secretaría del Bienestar y no fue parejo para todos. Por eso no hay claridad en los presupuestos que se manejaron.

Como ejemplo puso a los pequeños productores de café, quienes recibieron apoyo, pero no todos. Incluso apoyos de 5 mil a 6 mil pesos, lo cual no resuelve en nada la problemática que tiene en este momento la cafeticultura en la entidad.

Comentó que en este sector se requieren más recursos, porque hay productores que tiene una hectárea, y otros hasta 15 hectáreas, y la idea es que den el apoyo de aproximadamente de 11 mil pesos por hectárea, y hasta 15 hectáreas, y que sea un crédito que se pague, con tasa de intereses favorables, ya que es lo que se requiere, para reactivar a este sector productivo.

Por otra parte, Indalecio Flores Bahamaca manifestó que hay buenas expectativas para el sector campesino para el próximo año, ya que la diputada, la licenciada, Leticia Barrera Maldonado, que es la presidenta de la CNC nacional, quedó como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural ante la Cámara de Diputados.

Y ya se instaló la mesa de desarrollo rural en presencia de diputados, senadores y pequeñas propietarios y gente de la CNC en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, para darle seguimiento a toda la problemática del campo, de los programas que van enfocados hacia los campesinos, hacia los productores por ramas de producción, lo cual -dijo- los alienta, porque ahí todos los diputados que están inmersos en esta Comisión, puedan ver que los recursos para el próximo año se puedan aumentar, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). EL ORBE/ JC.