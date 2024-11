Denuncian Secuestro Masivo de Migrantes en Suchiate

* Por Parte de grupos Criminales.

Arriaga, Chiapas 14 de Noviembre del 2024.- Grupos de migrantes de diversas nacionalidades siguen siendo secuestrados y extorsionados por presuntos miembros del crimen organizado que operan en el municipio de Suchiate, Chiapas en la línea divisoria entre México con Guatemala.

Lo anterior se desprende de la carpeta de investigación: FED/CHIS/ARR/0001795/2024, en donde un migrante de origen salvadoreño, de nombre Isac “N”, fue quien declaró el horror que vivió al llegar a nuestro país, después de haber cruzado en balsas el río Suchiate.

Dijo que, al llegar a Ciudad Hidalgo, Chiapas fue interceptado por tres sujetos encapuchados, armados, quienes no tenían ninguna insignia o logotipo en su vestimenta, quienes lo cuestionaron si ya sabía cómo estaba el rollo para poder pasar.



Por lo que le dijeron que tenía que pagar 700 dólares, y al no poder pagarlos, lo llevaron por una calle de terracería, hasta llegar a una bodega. Posteriormente lo obligaron a hablarle vía telefónica a un familiar y le dieron un número de cuenta para que depositarán el dinero que le exigían.“En esa bodega había un promedio de 200 personas encerradas, y como 20 personas vestidas de color negro, encapuchadas, armadas”, expone en su denuncia.El migrante asegura que amenazaron a su familia que, si no depositaban el dinero, le empezarían a enviar los dedos. En ese lugar señaló, estuvo privado de su libertad por tres días.Una vez que realizaron el pago de la extorsión, el migrante manifestó que con un selló lo marcaron en el antebrazo, y lo fueron a dejar al parque central de la ciudad de Tapachula.Sin embargo, para lograr exponer todo lo anterior ante las autoridades competentes, Isac “N” estuvo durmiendo dos días afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República en el municipio de Arriaga, Chiapas, en donde se puso en huelga de hambre. A la protesta se sumaron dos migrantes más, quienes finalmente fueron escuchados por las autoridades.Debido a este caso, organismos de protección a migrantes en la entidad, enviaron un S.O.S. a las autoridades federales de investigación. Ya que las denuncias de los extranjeros, es por la privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro, extorsión, amenazas y lo que resulte, ante los constantes hechos ocurridos en la entidad.Aseguran que el registro y atención en “Carpeta de Investigación”, no es para refugio; es para que se inicie una investigación por los secuestros masivos de migrantes en la costa de Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.