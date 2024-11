“Sembrando Vida”, Programa de Reforestación

*Destaca Luis Armando Melgar.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de Noviembre de 2024.- El Senador Luis Armando Melgar destacó la importancia del programa “Sembrando Vida” como una herramienta fundamental para combatir el cambio climático.

En recientes declaraciones, subrayó que la iniciativa de fortalecer este programa no solo contribuye a la reforestación, sino que también promueve el desarrollo sustentable al generar empleos y fortalecer las economías locales en comunidades rurales.

“Chiapas es uno de los Estados más ricos en biodiversidad, pero también uno de los más vulnerables al cambio climático. Con ‘Sembrando Vida’, no solo estamos reforestando, sino que estamos empoderando a las comunidades para cuidar nuestros recursos naturales y construir un futuro más sostenible para nuestro Estado”, señaló.

La perspectiva del legislador Melgar está alineada a la más reciente declaración de la Presidenta Sheinbaum en el G20, la cual señala a “Sembrando Vida” como una medida estratégica para enfrentar los efectos del cambio climático a nivel mundial como la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos.

Según Melgar, reforestar a Chiapas es una acción clave para restaurar los ecosistemas y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. “Este programa no solo planta árboles, sino también esperanza en las familias chiapanecas. Genera empleos dignos y enseña prácticas sostenibles que ayudan a conservar el medio ambiente mientras se fortalece la economía local”.

“El cambio climático no es un problema del futuro, es una realidad que ya estamos enfrentando. Por eso, es urgente fortalecer acciones como ‘Sembrando Vida’, que no solo beneficien al medio ambiente, sino que también ofrezcan soluciones económicas y sociales para nuestras comunidades de cara a la nueva ERA de Chiapas”, finalizó. Comunicado de Prensa