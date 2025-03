Magisterio Inicia Paro de Labores de 72 Horas en la Región Soconusco

Tapachula, Chiapas 18 de Marzo del 2025.- Un promedio de mil 600 escuelas del nivel básico, primaria y secundaria suspenderán actividades por tres días, en esta región del Soconusco de Chiapas. Ya que le magisterio se suma a la protesta nacional de paro escalonado, como parte de la protesta contra la ley del ISSSTE.

Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario de Organización V de la Región Costa Grande, de la sección VII de la CNTE, Gabriel Díaz Ordóñez quien explicó que para llegar a esta determinación, se hicieron reuniones y asambleas, donde se llegó el consenso, no solamente de docentes, sino también se hicieron reuniones con padres de familia, dándole a conocer cuáles son las demandas del magisterio.

Así como se informó sobre la problemática que va a generar la ley del ISSSTE, entre otras situaciones sociales que también afecta a la población en general, como el precio de la gasolina.

Advirtió que este “paro escalonado”, es para enrutarse hacia el paro indefinido. Sin embargo, reconoció que por el momento los maestros retomaran las aulas el próximo lunes.

“El llamado, es a los padres de familia, a la sociedad en general, que hoy la lucha no solamente es del gremio magisterial, también es del pueblo, y por supuesto que no vamos a dejar ninguna de las demandas, el tema de las canastas básicas, el tema de la gasolina, el tema de la seguridad que también es un tema que a todos nos afecta y por supuesto que también es una exigencia como sociedad y como ciudadanos de Chiapas”, subrayó.

Gabriel Díaz Ordóñez manifestó que hay elementos para demostrar que la ley del ISSSTE, no solo afecta en lo económico a los maestros, sino que también en lo laboral. Por lo que el 60% del magisterio se está levantando, para tener derecho a una pensión. Ya que las autoridades federales solo prometen en el discurso, pero en los hechos es otra cosa.

Viajan Maestros de Tapachula a la Ciudad de México en Apoyo a Movimiento Nacional

Por la mañana de este martes, un grupo de 40 maestros de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. SNTE región costa grande, abordaron autobuses para viajar a la Ciudad de México.

El objetivo de los docentes es respaldar la mesa de trabajo y mediación del Comité Directivo de la Sección VII del SNTE y funcionarios de la Secretaría de Gobernación para tratar el tema de la Ley del ISSSTE.

Así como participarán en la marcha nacional de los trabajadores de la educación y el paro de labores de las 72 horas en planteles de educación a nivel federal.

Los maestros de esta región se concentraron en el parque del Bicentenario, para posteriormente abordar los autobuses que los trasladan a la capital del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros