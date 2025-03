Alto al Uso Desmedido del Agua y la Falta de Responsabilidad Ambiental en Chiapas

*Expresa el Senador Luis Armando Melgar.

Ciudad de México, 25 de marzo de 2025.- En fechas recientes, diversas organizaciones han denunciado graves abusos del agua de Chiapas por parte de Coca-Cola, son malos manejos que señalan a esta industria operada por la empresa FEMSA, que han generado una grave escasez y afectaciones ambientales en San Felipe Ecatepec, una comunidad cercana a San Cristóbal de Las Casas.

Ante la situación alarmante, el senador Luis Armando Melgar alzó la voz para denunciar la grave desaparición del agua en San Cristóbal y la región, señalando a Coca-Cola como responsable de sustraer cantidades irracionales del líquido vital sin un compromiso real con el medio ambiente ni con las comunidades locales.

“Estamos viendo una situación muy grave. Mientras miles de familias chiapanecas luchan por tener acceso digno al agua potable, esta empresa que opera FEMSA a nivel nacional, extrae sin control este recurso vital. El agua de Chiapas no puede seguir enriqueciendo a las empresas mientras nuestro pueblo sufre escasez”, enfatizó Melgar.

Se ha señalado que la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas, consume diariamente volúmenes excesivos de agua sin garantizar un compromiso real con la comunidad. Además, denuncias ciudadanas indican que la empresa ha contribuido a la contaminación del suelo y del agua, afectando la calidad de vida de los habitantes de San Felipe Ecatepec y otras comunidades cercanas.

Diversos estudios han confirmado que el agua extraída del volcán Huitepec, históricamente suficiente y de excelente calidad para el consumo humano, ha disminuido considerablemente desde que es extraída por Coca-Cola sin responsabilidad ambiental ni social, afectando el acceso de los pobladores al recurso.

“No podemos permitir que los chiapanecos se queden sin agua mientras las grandes empresas explotan nuestros recursos sin responsabilidad. El agua es un derecho, no un privilegio ni un negocio para unos cuantos”, subrayó el senador.

Melgar destacó que en la Nueva ERA de Chiapas se está trabajando para que haya un uso responsable y sostenible de los recursos naturales, es parte importante de la agenda verde del gobierno que dirige Eduardo Ramírez, para que las empresas trabajen con mayor responsabilidad social y ambiental.

“No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión productiva, pero sí de los abusos. Estamos promoviendo una revisión para que todas las empresas cumplan con criterios estrictos de responsabilidad ambiental, retribuyan a las comunidades afectadas y garanticen que su operación no comprometa el acceso al agua de la población”, explicó.

El senador reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones desde el Senado para frenar el saqueo indiscriminado del agua en Chiapas y asegurar que este recurso beneficie antes que nada a los chiapanecos.

“El agua de Chiapas es de los chiapanecos. Estamos trabajando para que este derecho sea respetado y protegido. No más abusos ni privilegios a costa de nuestros recursos naturales y nuestras comunidades”, finalizó Melgar. Boletín Oficial