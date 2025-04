Habitantes se Quejan por Montones de Basura Tirada en las Banquetas

* En Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 12 de Abril.- Gran inconformidad se ha generado en la población huixtleca, ya que dos contenedores de basura no han sido utilizados para depositar en ellos la basura de los peatones, y mucha gente ha preferido tirar sus residuos en la banqueta y no donde debe estar.

En la Avenida Juárez y Calle Guerrero se encuentran dos contenedores de basura, en los cuales comerciantes de ese sector han llegado al grado de rebalsarlos e incluso dejar la basura en el pavimento, en ese mismo lugar se encuentra el ascenso y descenso de pasajeros de combis, quienes deben soportar los fétidos olores que emanan los contenedores.

La población solicita al Ayuntamiento sancionar a las personas que arrojen basura en el piso, ya que no se toman la molestia de poner sus deshechos en el contenedor, provocando con su acción un problema de contaminación ambiental. EL ORBE/José Ángel López