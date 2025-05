Gusano Barrenador, Alarma Sanitaria y Económica Para la Ganadería Mexicana

*Alertan Veterinarios de la Región

*La plaga se propaga rápidamente sin que las autoridades respondan con la urgencia necesaria; denuncian.

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo de 2025.- La expansión del gusano barrenador en el sureste mexicano ha encendido las alarmas entre especialistas en salud animal y productores ganaderos. El Médico Veterinario Roberto García Zenteno advierte que esta plaga se propaga rápidamente sin que las autoridades respondan con la urgencia necesaria, lo que pone en riesgo no solo la sanidad animal, sino también la economía del país.

Desde su aparición en Tabasco y Chiapas, el gusano barrenador ha invadido casi la mitad del territorio nacional, extendiéndose desde la frontera con Guatemala hasta Veracruz y más allá.

Este parásito, cuya forma de ovoposición y daño es similar a otras especies, afecta a una gran variedad de animales, incluyendo bovinos, ovinos, mascotas e incluso humanos, especialmente cuando no se tratan adecuadamente las heridas.

El problema es grave y está creciendo. La prevención es la clave, pero no se está aplicando de forma generalizada, señaló. Entre las medidas urgentes menciona, el lavado y sutura de heridas, el uso de repelentes para moscas, la limpieza de zonas de reproducción, la aplicación de cal y la fumigación de áreas propensas.

Además del impacto sanitario, el veterinario destaca las posibles repercusiones económicas. Recuerda que México ya enfrentó el cierre del mercado estadounidense por este mismo problema en el pasado. De continuar sin control, la plaga podría generar enormes pérdidas a los ganaderos y comprometer las exportaciones.

También denunció la falta de tratamientos accesibles y la lentitud en la autorización de productos eficaces ya probados en otros países. Hay un medicamento que funciona, pero está en manos de Senasica y no llega a las veterinarias. Es urgente facilitar el acceso a soluciones efectivas, afirmó.

El especialista concluye con un llamado enérgico a las autoridades para tomar medidas inmediatas. De lo contrario, advierte, el gusano barrenador podría desencadenar una crisis comparable a la pandemia de COVID-19, con consecuencias devastadoras para el sector ganadero y la economía nacional. EL ORBE/Nelson Bautista