Urge Reconstrucción de Escuelas en la Frontera Sur de Chiapas: Padres de Familia

Más de 50 Planteles Sufrieron Daños en su Estructura.

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo de 2025.- A casi una década del sismo del 19 de septiembre de 2017, la reconstrucción de escuelas en municipios fronterizos de Chiapas sigue sin completarse, lo que ha generado preocupación y molestia entre padres de familia de la región.

Un total de 52 planteles educativos en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico y Tapachula presentan aún graves daños estructurales. Ante esta situación, padres de familia, encabezados por Javier Ovilla Estrada, presidente del Comité Regional de Padres de Familia, realizaron una manifestación pacífica en el puerto fronterizo Suchiate II, exigiendo la intervención urgente de los Gobiernos Federal y Estatal.



Entregamos documentos a la Secretaría General de Gobierno el pasado 2 de enero, así como al Subsecretario de Gobierno en el Soconusco, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta concreta, señaló.Las condiciones en algunos planteles representan un riesgo inminente para los estudiantes. En el ejido El Dorado Nuevo, una secundaria cuenta con un dictamen técnico que advierte que la losa está prácticamente vencida. En La Libertad, fragmentos de concreto se han desprendido, golpeando a estudiantes. La escuela “José Vasconcelos” carece incluso de puertas en sus aulas.Pese a contar con dictámenes de riesgo y, en algunos casos, recursos etiquetados, instancias como el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) y la Secretaría de Educación no han avanzado en la rehabilitación o reconstrucción de las escuelas afectadas.Ante la falta de respuestas, los padres advirtieron que podrían intensificar sus protestas y no descartaron el bloqueo del puente internacional Suchiate II como medida de presión.Las autoridades han ignorado durante años nuestra demanda. No es justo que nuestros hijos estudien en condiciones de riesgo”, concluyó el representante. EL ORBE/Nelson Bautista