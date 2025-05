En Riesgo Producción Ganadera por Aranceles y Gusano Barrenador

*Exportación de Reses se Vería Afectada.

Tapachula, Chiapas 5 de Mayo del 2025.- Si el gobierno de los Estados Unidos decide no comprar ganado bovino a los productores mexicanos por la presencia de gusano barrenador, se generaría una afectación muy importante para el sector en general. Y en la costa de Chiapas, los más afectados serían los engordadores, los que venden a media ceba.

Lo anterior fue dado a conocer por el Director General del Rastro Municipal de Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo quien explicó que al ganadero de aquí de la costa, los animales los vende en 250 kilos en el centro o norte del país, en donde los terminar de engordar para llegar a los 600 kilogramos, y venderlo a Estados Unidos.

Por eso con el posible cierre de la frontera en el vecino país del norte, este proceso de producción se vería interrumpido.

“Si a Tapachula, por decir así, le compran 100 animales de media ceba de bovino, le van a comprar nada más 10, porque ya no abría el mercado para Estados Unidos, y eso haría que se descontrolaría aquí la ganadería, como también tendría problemas los ganaderos engordadores del norte. Porque ya no les interesaría comprarle aquí a la costa ganado de media ceba. Sí dañaría la economía de todo el país de México”, comentó.

El también empresario de esta localidad, confió en las medidas sanitarias que se están tomando. Para que Estados Unidos siga comprando ganado a los productores mexicanos.

Jorge Ortiz reconoció que esta situación genera incertidumbre para los productores de la región de la costa de Chiapas, y de todo el país.

Manifestó no tiene el dato de cuantos animales se exportan a México, sin embargo se estima que son un promedio de 5 mil cabeza diarias de ganado, ya terminadas. Y en cuanto a la costa de Chiapas, manifestó que son un promedio de 80 o 100 cabezas diaria de ganado a media ceba que se mandan al centro y norte del país.

Agregó que, la preocupación de los productores es porque el 80% de la producción de carne de res del país, se exporta a los Estados Unidos. ELORBE/ JC.