viernes, octubre 17, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalManos Amigas de Mandaditos al Rescate y Paramédicos del Grupo SAE Entregan...
Estatal

Manos Amigas de Mandaditos al Rescate y Paramédicos del Grupo SAE Entregan Víveres a Damnificados de Suchiate

0
11

Suchiate, Chiapas; 16 de Octubre.-Los esfuerzos conjuntos del Grupo de Rescate Mandaditos y el Grupo SAE (Servicios Auxiliares de Emergencia) culminaron con éxito, al realizar la entrega de la ayuda humanitaria recolectada para las familias afectadas por las recientes inundaciones en el municipio de Suchiate.
Tras una intensa jornada de acopio de víveres, agua, ropa y artículos de higiene, ambos equipos se dirigieron a las zonas más impactadas, llevando directamente los donativos a las casas de los damnificados.
La entrega se concentró en las colonias más golpeadas por la atípica lluvia, donde más de 140 familias resultaron damnificadas, perdiendo gran parte de sus pertenencias. El apoyo brindado por los rescatistas representa un alivio inmediato ante la emergencia.
Tanto Mandaditos al Rescate como el Grupo SAE, agradecieron la participación y solidaridad de la ciudadanía, cuya respuesta fue clave para lograr esta importante ayuda destinada a mitigar los efectos del desastre natural en la frontera sur de Chiapas.
Los grupos de auxilio reiteraron su compromiso de seguir coordinando acciones con la sociedad civil para apoyar a las comunidades que lo necesiten. EL ORBE/ Roberto Corado Mosqueda

Manos Amigas de Mandaditos al Rescate y Paramédicos del Grupo SAE Entregan Víveres a Damnificados de Suchiate
Artículo anterior
SMyT Realiza Operativos de Verificación del Transporte Público
Artículo siguiente
Ayuntamiento de Cacahoatán Sigue sin Resolver Problema del Basurero Clandestino
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

FGE y Anticorrupción dan cumplimiento a acuerdos con la Colectiva Madres en Resistencia

Al Instante staff - 0
• Separan del cargo a una servidora de la Fiscalía contra Feminicidios, en tanto se culmina con la investigación • Inician procedimientos administrativos de responsabilidad graves, derivados...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a tres masculinos con arma de fuego de fuego y presuntos narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y Preventiva, en...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Viernes 17 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV