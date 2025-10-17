Manos Amigas de Mandaditos al Rescate y Paramédicos del Grupo SAE Entregan Víveres a Damnificados de Suchiate

Suchiate, Chiapas; 16 de Octubre.-Los esfuerzos conjuntos del Grupo de Rescate Mandaditos y el Grupo SAE (Servicios Auxiliares de Emergencia) culminaron con éxito, al realizar la entrega de la ayuda humanitaria recolectada para las familias afectadas por las recientes inundaciones en el municipio de Suchiate.

Tras una intensa jornada de acopio de víveres, agua, ropa y artículos de higiene, ambos equipos se dirigieron a las zonas más impactadas, llevando directamente los donativos a las casas de los damnificados.

La entrega se concentró en las colonias más golpeadas por la atípica lluvia, donde más de 140 familias resultaron damnificadas, perdiendo gran parte de sus pertenencias. El apoyo brindado por los rescatistas representa un alivio inmediato ante la emergencia.

Tanto Mandaditos al Rescate como el Grupo SAE, agradecieron la participación y solidaridad de la ciudadanía, cuya respuesta fue clave para lograr esta importante ayuda destinada a mitigar los efectos del desastre natural en la frontera sur de Chiapas.

Los grupos de auxilio reiteraron su compromiso de seguir coordinando acciones con la sociedad civil para apoyar a las comunidades que lo necesiten. EL ORBE/ Roberto Corado Mosqueda