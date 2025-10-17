viernes, octubre 17, 2025
Ayuntamiento de Cacahoatán Sigue sin Resolver Problema del Basurero Clandestino

El Vertedero de Residuos Contamina Gravemente al Río Cahoacán
Familias usan Agua Contaminada Para Consumo Humano

Cacahoatán, Chiapas 16 de Octubre del 2025.- A pesar de que existe quejas y denuncias formales ante la PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT en contra del Gobierno Municipal de Cacahoatán, que aun preside el edil del PEVM, Víctor Pérez Saldaña, el problema de la contaminación que genera un basurero ilegal, ubicado en la comunidad La Soledad continúa sin solución en este municipio fronterizo.

La situación es delicada, porque dicho tiradero de desechos a cielo abierto, en la actualidad contamina las aguas del río Cahoacán, afectando a decenas de familias río abajo, ya que utilizan el agua del afluente para consumo humano, lo cual representa un riesgo de salud para niños, mujeres y personas de la tercera edad.
Los afectados explicaron que todos los lixiviados, es decir el jugo de los desechos acumulados, con las lluvias de la temporada van a parar al afluente en mención. Generando un impacto negativo al medio ambiente en la zona.
De igual forma señalaron, en la presente administración municipal, se construyó dicho basurero a cielo abierto, sin cumplir ninguna norma sanitaria, y en el lugar, a diario camiones recolectores de basura llegan a dejar toneladas de desechos que se recolectan en la cabecera municipal.
Incluyendo materiales altamente contaminantes, que debería de recibir otro tipo de tratamientos.
A pesar de las denuncias, el Ayuntamiento de este municipio fronterizo, sigue empecinado en no hacer la reubicación de este espacio, que contamina, y que no cumple con las normas sanitarias vigentes en el cuidado del medio ambiente.
Mientras tanto, el todavía Edil, Víctor Pérez Saldaña, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no hace nada por darle una solución a la problemática, ya que presuntamente cuenta con muchas influencias.
Este viernes, se espera que autoridades federales del medio ambiente arriben a esta localidad fronteriza para verificar la situación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

