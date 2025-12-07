Acompaña Eduardo Ramírez a Claudia Sheinbaum en la Celebración por los 7 Años de la Llegada de la Cuarta Transformación

* El Gobernador Afirmó que Seguirá Trabajando de Manera Coordinada con la Federación Para Impulsar Acciones y Proyectos Orientados al Bienestar de los Chiapanecos.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la celebración por los siete años de la llegada de la Cuarta Transformación al país, un encuentro que congregó a más de 600 mil mexicanas y mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México.
En su mensaje al pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, a siete años del inicio de la transformación, el país transita por una etapa caracterizada por la defensa de la democracia y la dignidad del pueblo. Subrayó que este proceso ha permitido dejar atrás antiguos privilegios y colocar en el centro a quienes históricamente habían sido relegados, demostrando que es posible avanzar sin excluir a nadie y que el desarrollo puede ir acompañado de justicia social.
El mandatario chiapaneco reconoció los avances alcanzados por el gobierno de la Cuarta Transformación y puntualizó que su administración seguirá trabajando de manera coordinada con la Federación para impulsar acciones y proyectos orientados al bienestar, al desarrollo y a la prosperidad compartida de Chiapas y de México. Boletín Oficial