domingo, diciembre 7, 2025
spot_img
InicioHoy EscribenCuánto Tiempo Debes Apagar el Celular Diario Para Evitar Ciberataques
Hoy Escriben

Cuánto Tiempo Debes Apagar el Celular Diario Para Evitar Ciberataques

0
12

En los últimos años, los celulares se han convertido en una extensión directa de nuestra vida personal y laboral. Desde conversaciones privadas hasta cuentas bancarias y documentos de trabajo, prácticamente toda nuestra información crítica pasa por el dispositivo.
Por ello, los ciberataques dirigidos a smartphones han aumentado de manera significativa. Frente a este escenario, surgió un consejo que generó debate: apagar el celular unos minutos cada día para reducir riesgos.
Aunque no se trata de una solución absoluta, expertos en ciberseguridad señalan que esta práctica puede ayudar a interrumpir procesos maliciosos temporales y mejorar la higiene digital del usuario. Pero ¿cuánto tiempo debe permanecer el dispositivo apagado?
¿Por qué apagar el celular previene ciberataques?
El tema tomó relevancia internacional cuando el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, recomendó a la población apagar el teléfono durante cinco minutos cada noche como medida preventiva contra el espionaje digital y ciertos tipos de malware.
Su declaración, realizada en 2023 a TheGuardian, se basó en la idea de que algunos ataques requieren que el dispositivo se mantenga encendido de forma continua para conservar sesiones, conexiones no autorizadas o procesos activos en la memoria RAM.
Expertos coinciden en que muchos tipos de malware no persistente -es decir, programas maliciosos que no logran instalarse de forma profunda en el sistema- dependen de mantener una sesión abierta.
Cuando el dispositivo se apaga por completo, estos procesos se cierran y se eliminan de la memoria. Por eso, un apagado breve y diario puede ser útil para interrumpir actividades sospechosas, especialmente en ataques oportunistas o poco elaborados.
Aunque cinco minutos es el tiempo más recomendado, algunos especialistas señalan que entre dos y cinco minutos es suficiente para asegurar que la memoria del dispositivo se vacíe y el sistema haga un reinicio limpio.
Sin embargo, esta práctica debe entenderse como una medida complementaria y no como un escudo definitivo. Malware avanzado, spyware con permisos de sistema o ataques basados en vulnerabilidades profundas pueden sobrevivir a un reinicio.
Por lo anterior, el apagado diario ayuda, pero no reemplaza otras medidas esenciales de ciberseguridad.
Consejos para evitar ciberataques en el celular.
Además de apagar el celular por unos minutos cada día, los especialistas recomiendan adoptar una serie de hábitos que fortalecen la seguridad del dispositivo:
*Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. Las actualizaciones corrigen fallas que los atacantes podrían aprovechar.
*Usar autenticación en dos pasos (2FA). Este método agrega una capa adicional de protección incluso si alguien consigue tu contraseña.
*Evitar descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales. Mucho malware se distribuye mediante APKs manipuladas o sitios poco confiables.
*Revisar los permisos de las aplicaciones. Algunas solicitan acceso innecesario a cámara, micrófono o ubicación.
*Desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos. El phishing sigue siendo el método más común de ataque.
*Evitar redes WiFi públicas para transacciones sensibles. Son espacios donde los datos pueden interceptarse con mayor facilidad.
*Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio. Sun

Cuánto Tiempo Debes Apagar el Celular Diario Para Evitar Ciberataques
Artículo anterior
Hasta Dónde Llegará el Tri en el Mundial 2026 Según la IA
Artículo siguiente
Acompaña Eduardo Ramírez a Claudia Sheinbaum en la Celebración por los 7 Años de la Llegada de la Cuarta Transformación
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Personalidades

Al Instante staff - 0
En una mañana llena de elegancia y entusiasmo, fueron presentadas oficialmente las candidatas a Reina de la Expo Feria Tapachula 2026, evento que reunió...
Leer más

Yamil Melgar reconoce un año de transformación en la Nueva Era de Chiapas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.– En el marco del primer año de gobierno del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció que...
Leer más

Acompaña Eduardo Ramírez a Claudia Sheinbaum en la celebración por los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la celebración por los siete años de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV