Apertura IMSS Chiapas Áreas de Hospitalización en HGRE “XIV de Septiembre” de Tuxtla Gutiérrez

*Por Instrucciones de Zoé Robledo.

El Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, inició este viernes con la apertura progresiva de la primera área de hospitalización, con lo cual se cumple con el compromiso en brindar una atención de calidad en instalaciones dignas a la población chiapaneca.

El primer paciente en ingresar al área de hospitalización fue el señor Genaro M, originario de Berriozábal, a fin de ser intervenido quirúrgicamente por especialistas de traumatología en los siguientes días.



“Como mi fractura requiere varias cirugías ya llevamos unos meses en cama, ahora me toca que retiren unos clavos, fue por eso por lo que me fui a internarme para esta operación, y me dijeron que sería trasladado al nuevo hospital, eso me dio mucho gusto para conocerlo y cuando llego veo muy bonito todo”.Al nuevo hospital fueron trasladados un total de 13 pacientes de las especialidades en traumatología y cirugía general, mismos que recibían atención en el anexo de urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2.Atendiendo las instrucciones del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, el titular del IMSS Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zarate, informó que con el inicio de operaciones de las primeras 52 camas, se contribuye a descongestionar áreas críticas en el área de urgencias del HGZ No. 2, atendiéndose así las necesidades más sentidas de la población derechohabiente.Detalló que las y los derechohabientes trasladados cuentan con una atención oportuna y de calidad, toda vez que se cuenta con personal médico, insumos, medicamentos y equipamiento necesario.Indicó que el anexo de Urgencias del HGZ No. 2 cumplió exitosamente con su objetivo, desde que inició operaciones en mayo del 2022 al finalizar la pandemia, sin embargo dicho inmueble continuará al servicio de la población derechohabiente, debido a que se construirá una nueva y moderna Unidad de hemodiálisis.“La desocupación de este anexo marca un hito en la reorganización operativa del IMSS Chiapas, ya que es importante señalar que esta acción no implica el abandonar esta infraestructura, por el contrario, se reacondicionará el anexo para albergar una nueva y moderna Unidad de Hemodiálisis, un servicio vital para la población con enfermedades crónico-degenerativas”Con la apertura del área de hospitalización en el HGRE No. 13, el IMSS Chiapas incrementa la oferta de servicios a la población derechohabiente, con un nuevo espacio en donde se cuentan con 43 consultorios de especialidades, un área de rehabilitación, así como equipamiento médico. Boletín Oficial