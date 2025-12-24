Exigen Reparación de la Carretera en la Zona Media y Alta del Municipio

*La Vía se Encuentra Intransitable.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2025.- Habitantes y transportistas de la zona alta de Tapachula denunciaron el grave deterioro de la carretera que conecta a la emblemática Ruta del Café, pues se ha vuelto un verdadero calvario para quienes transitan a diario.

Desde el área del club campestre hasta la planta potabilizadora, la vía se encuentra prácticamente intransitable.

Posteriormente, la situación se agrava desde la planta hacia el ejido El Edén, donde el pavimento presenta daños severos.



Se trata de la única vía de comunicación para diversos ejidos de la zona media y alta del municipio, por lo que su abandono representa un riesgo para la movilidad, la economía y la seguridad de las comunidades.Manuel Sánchez, habitante de Unión Roja, explicó que un recorrido que antes tomaba 40 minutos ahora puede extenderse por más de una hora.“Los vehículos sufren daños constantes en la suspensión, rótulas y muelles, lo que genera gastos que no deberíamos asumir”, señaló.A esto se suma una zanja profunda ubicada adelante del crucero de Chaparrón, presuntamente causada por una alcantarilla colapsada. Vecinos aseguran que el desperfecto lleva más de dos años sin atención oficial.Ante la omisión de las autoridades, pobladores han intentado rellenar los baches con tierra para permitir el paso, aunque las lluvias anulan cualquier solución temporal.Los afectados también cuestionaron la contradicción entre la promoción turística de la zona que incluye destinos como Finca Hamburgo y Finca Argovia, pero lamenta la situación de este tramo carretero.“Es la entrada para muchos visitantes, pero parece que las autoridades hacen caso omiso”, reclamó.Finalmente, pide la intervención de la Secretaría de Obras Públicas, advirtiendo que de no atenderse de inmediato, el deterioro podría dejar incomunicadas a varias comunidades productoras en el corto plazo. EL ORBE/Nelson Bautista