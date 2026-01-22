“Estado de Sitio” en Guatemala No Afecta las Actividades Comerciales con México: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2026.- Ante los recientes hechos de violencia registrados en Guatemala, principalmente en la capital y en centros penitenciarios, diversos sectores han manifestado su preocupación por la desinformación que se ha generado en la frontera sur de México, particularmente en Tapachula. Alfredo Gálvez, director de Vuelo Agencia de Viajes, con más de 35 años de vínculo turístico, comercial y social con Guatemala, llamó a evitar interpretaciones erróneas que afectan innecesariamente la actividad económica regional.



Gálvez explicó que el llamado “estado de sitio” decretado en Guatemala ha sido malinterpretado por algunos actores y sectores sociales, generando alarma entre la población.Aclaró que esta medida no implica cierre de fronteras, toque de queda, suspensión de la movilidad ni militarización de la vida cotidiana. Señaló que se trata de una herramienta administrativa facultada por el Congreso guatemalteco para fortalecer acciones contra la delincuencia y la violencia, sin afectar las actividades diarias de la ciudadanía.Indicó que, salvo la suspensión temporal de clases por razones preventivas, la población guatemalteca mantiene una vida cotidiana normal, con comercio, transporte y cruces fronterizos funcionando con regularidad. Sin embargo, advirtió que la difusión de información imprecisa desde Tapachula ha provocado confusión y temor, impactando negativamente en el turismo, el comercio y los intercambios binacionales.El empresario destacó que las afectaciones reales para la región suelen estar más relacionadas con trámites y disposiciones administrativas en aduanas, migración o permisos especiales, que con medidas internas adoptadas por Guatemala. Por ello, subrayó la importancia de informarse con fuentes oficiales y confiables antes de emitir opiniones que puedan generar incertidumbre.Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad social, señalando que Tapachula y Guatemala mantienen una relación histórica de interdependencia económica y social. “Evitar la desinformación es clave para proteger la estabilidad regional y no dañar actividades que sostienen a miles de familias en ambos lados de la frontera”, concluyó. EL ORBE/ JC.