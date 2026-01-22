Con Intensa Campaña se Fortalece la Salud Mental en la Población de Tapachula

*Dirigida a Estudiantes de Escuelas de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas, 21 enero 2026.- El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Salud Municipal inició la campaña de Salud Mental: «La paz empieza en la mente», con los estudiantes, directivos y docentes de la escuela Secundaria Técnica número 3.

El titular de la secretaría, Pancho Castillo Ordóñez, mencionó que al ser la depresión y la violencia en el contexto escolar, factores de riesgo que afectan el desarrollo emocional, académico y social del alumnado, es necesario reforzar el estado emocional de los estudiantes.



1 de 1

Dijo que para el gobierno municipal que encabeza el alcalde Yamil Melgar Bravo, es prioridad promover acciones de prevención, sensibilización y educación emocional dentro de las instituciones educativas permite fortalecer el bienestar psicoemocional del alumnado, favorecer una convivencia escolar sana y contribuir a la detección oportuna de señales de alerta que requieran atención especializada.Directivos, docentes y padres de familia, agradecieron al alcalde las acciones que buscan el bienestar de los estudiantes tapachultecos.Estuvieron presentes las regidoras, Adriana Blas Solís, Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez y el regidor Edi Alberto García Juárez entre otros invitados especiales. Boletín Oficial