jueves, enero 22, 2026
Local

Con Intensa Campaña se Fortalece la Salud Mental en la Población de Tapachula

0
19

*Dirigida a Estudiantes de Escuelas de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas, 21 enero 2026.- El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Salud Municipal inició la campaña de Salud Mental: «La paz empieza en la mente», con los estudiantes, directivos y docentes de la escuela Secundaria Técnica número 3.
El titular de la secretaría, Pancho Castillo Ordóñez, mencionó que al ser la depresión y la violencia en el contexto escolar, factores de riesgo que afectan el desarrollo emocional, académico y social del alumnado, es necesario reforzar el estado emocional de los estudiantes.

Dijo que para el gobierno municipal que encabeza el alcalde Yamil Melgar Bravo, es prioridad promover acciones de prevención, sensibilización y educación emocional dentro de las instituciones educativas permite fortalecer el bienestar psicoemocional del alumnado, favorecer una convivencia escolar sana y contribuir a la detección oportuna de señales de alerta que requieran atención especializada.
Directivos, docentes y padres de familia, agradecieron al alcalde las acciones que buscan el bienestar de los estudiantes tapachultecos.
Estuvieron presentes las regidoras, Adriana Blas Solís, Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez y el regidor Edi Alberto García Juárez entre otros invitados especiales.

