Reportan Alta Afluencia de Contribuyentes en Oficinas de Finanzas en Tapachula

*Por Descuentos en Obligaciones Fiscales.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2026.– Las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Chiapas, ubicadas en la Unidad Administrativa de la zona sur de la ciudad, registran una alta afluencia de contribuyentes durante el mes de Enero, debido al cumplimiento de diversas obligaciones fiscales y a los incentivos vigentes para este inicio de año.

Desde el pasado lunes y hasta este miércoles, decenas de ciudadanos han acudido a estas instalaciones para realizar el pago de impuestos y llevar a cabo distintos trámites administrativos. Uno de los principales motivos de asistencia es el pago del refrendo vehicular, el cual durante el mes de enero cuenta con un descuento del 15%, beneficio que ha motivado a los propietarios de vehículos a regularizar su situación fiscal.



Además del pago de contribuciones, muchos usuarios aprovechan su visita para solicitar información relacionada con procedimientos, requisitos y costos de distintos servicios que ofrece la dependencia estatal, lo que ha generado un flujo constante de personas a lo largo del día.La Unidad Administrativa concentra también otras dependencias gubernamentales, entre ellas el Registro Civil, Catastro, la Subsecretaría de Gobierno y diversas áreas de atención al público, lo que convierte al inmueble en un punto clave para la realización de trámites oficiales en la región.Ante esta afluencia, las dependencias recomiendan a los contribuyentes acudir con tiempo suficiente y contar con la documentación necesaria para agilizar los procesos, especialmente durante las primeras semanas del año, cuando se incrementa la demanda de servicios administrativos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.