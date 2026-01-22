Ingenieros Mecánicos Electricistas Fortalecen Coordinación con SEDURBE

*Intercambian Propuestas de Desarrollo Urbano.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero.- El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C., Ingeniero Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional como un elemento clave para impulsar un desarrollo urbano ordenado y sustentable en la región.

Lo anterior, tras la reunión de trabajo sostenida con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), en la que participaron el arquitecto Juan Carlos Antonio Gallegos, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y el arquitecto Daniel Adrián Ruiz Sibaja, director de Desarrollo Urbano, junto con integrantes del Colegio.



1 de 2

Hernández Rodríguez explicó que este encuentro permitió generar un espacio de diálogo técnico y de intercambio de propuestas en temas fundamentales como el desarrollo urbano, la planeación territorial, la infraestructura y la sustentabilidad, con el objetivo de construir sinergias que contribuyan a mejorar los procesos de crecimiento de Tapachula y atender de manera responsable los retos urbanos y ambientales que enfrenta la ciudad.“El Colegio considera fundamental mantener canales permanentes de comunicación y colaboración con las autoridades municipales, ya que la experiencia técnica y profesional de nuestros agremiados puede aportar de manera significativa a la toma de decisiones, al diseño de proyectos y a la ejecución de obras bajo criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad”, subrayó.Asimismo, el presidente del Colegio reiteró la disposición de la organización para fungir como un órgano coadyuvante, brindando asesoría especializada y acompañamiento técnico en iniciativas que impulsen el desarrollo integral de la ciudad, siempre con una visión de planeación a largo plazo y respeto al entorno.Finalmente, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez afirmó que mediante este tipo de encuentros, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas refrenda su compromiso social y profesional de trabajar de manera coordinada con las instituciones públicas, aportando conocimiento y capacidades técnicas en beneficio del crecimiento ordenado y sostenible de Tapachula y de la región Costa de Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.