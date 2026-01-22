CANACO Tapachula Impulsa Desayuno Empresarial a Beneficio de la Cruz Roja

El Evento se Realizará el Próximo 27 de Febrero en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Loma Real.

Se Prevé la Asistencia de Aproximadamente 800 Personas

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero 2026.- Con el objetivo de fortalecer la labor humanitaria de la Cruz Roja Mexicana y fomentar la participación social del sector productivo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servitur) de Tapachula presentó el evento con causa “Amor en Rojo”, durante el primer desayuno empresarial del año.



El presidente del organismo empresarial, Jorge Zúñiga Rodríguez, informó que esta iniciativa busca consolidarse como un evento institucional anual que permita otorgar un respaldo económico inicial a la Cruz Roja, previo a su colecta nacional.El evento se realizará el próximo 27 de Febrero en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Loma Real, donde se prevé la asistencia de aproximadamente 800 personas, con un costo de recuperación de 800 pesos por boleto.Zúñiga Rodríguez explicó que “Amor en Rojo” será una experiencia integral que combinará solidaridad y promoción empresarial, con módulos de exposición, pasarelas de moda, muestra de productos y música en vivo.Destacó que, una vez cubiertos los gastos operativos, el recurso recaudado será entregado en su totalidad a la Cruz Roja Mexicana.Queremos demostrar que el compromiso empresarial va más allá de lo económico, se trata de unir esfuerzos para que instituciones como la Cruz Roja continúen salvando vidas y atendiendo emergencias, expresó.Durante la presentación estuvieron presentes representantes del IMSS, así como la reina electa de la Feria Internacional de Tapachula (FIT). Asimismo, el líder de CANACO extendió una invitación especial a empresarios de Guatemala, reiterando que Tapachula mantiene una vocación comercial binacional y que la cámara funge como un enlace para facilitar trámites y vínculos comerciales.Finalmente, Zúñiga Rodríguez subrayó la importancia de construir una nueva narrativa empresarial basada en la participación constante y organizada de la sociedad civil. EL ORBE/Nelson Bautista