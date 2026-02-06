Ejidatarios Exigen a Conagua Entregar Sistema de Riego Pendiente Desde 2008

*La Obra Lleva 16 Años de Retraso.

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero de 2026.- Autoridades ejidales del municipio de Suchiate se manifestaron este jueves en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tapachula, para exigir la conclusión y entrega formal del sistema de riego del Ejido 15 de Septiembre, una obra que acumula más de 16 años de retraso.



La movilización fue encabezada por representantes de la Unión de Ejidos “David Rey González Moreno”, quienes denunciaron el incumplimiento reiterado de acuerdos por parte de la dependencia federal.José Manuel Ovalle Sosa, presidente de la Unión de ejidos, señalo que la comunidad ya no aceptará más compromisos sin resultados concretos.Informo que este día sostuvieron una reunión con el ingeniero Alfredo Villegas, responsable del área de infraestructura de Conagua en el Estado, con el objetivo de obtener una fecha y hora definitivas para la entrega de la obra.Uno de los principales reclamos se centra en la aplicación de un presupuesto de 2.4 millones de pesos, el cual aseguran no se ve reflejado en la infraestructura existente.María Deisy Tadeo Damián, comisariada del Ejido 15 de Septiembre, acusó que la empresa contratada y una asociación civil vinculada no realizaron trabajos nuevos de relevancia.Lo que está instalado es resultado de gestiones realizadas desde 2008. Con el recurso reciente no hubo avances y, además, se utilizó el robo de una bomba como justificación para no continuar, afirmó la representante ejidal, quien también señaló a los ingenieros Mario Manzo y Saúl Valdez como responsables de la ejecución del proyecto.Los ejidatarios advirtieron que, en caso de no obtener una solución inmediata, iniciarán acciones legales contra el Distrito de Riego Número 017.El equipamiento previo, como transformadores y pozo, fue gestionado por cuenta propia y con apoyo del Ayuntamiento en administraciones pasadas, recordó, por lo que exigen transparencia sobre el destino del recurso federal actual.Subrayando que la unidad de la zona agrícola de Suchiate respalda estas acciones en defensa del acceso al agua para la producción agrícola. EL ORBE/Nelson Bautista