Denuncian Abandono en Suchiate por Parte del Ayuntamiento Municipal

*Comunidades Sobreviven sin Agua, Drenaje ni Electricidad.

Suchiate, Chiapas; 5 de Febrero del 2026.- Suchiate continúa siendo uno de los municipios fronterizos de Chiapas con mayor rezago social, pobreza y marginación, donde cientos de familias sobreviven sin acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica, una realidad que persiste a pesar del paso de los años y del pago constante de impuestos por parte de la población.
En diversas comunidades, la ausencia de sistemas de agua y drenaje expone a los habitantes a graves riesgos de insalubridad, situación que se agrava ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales. A ello se suma la deficiente o nula cobertura del servicio eléctrico, ya que decenas de localidades aún carecen de energía en pleno 2026, lo que limita el desarrollo, la educación y la calidad de vida de sus habitantes.

La situación es particularmente crítica entre ejidatarios y, sobre todo, entre los avecindados, quienes aseguran haber sido históricamente excluidos de programas sociales y obras públicas.
“Hay abandono total, nunca han recibido apoyos básicos como pisos, techos, láminas o tinacos, a pesar de que llevan más de 20 o 30 años cumpliendo con sus obligaciones fiscales”, señalaron representantes comunitarios.
En este contexto, Roger Orlando Escobar Sánchez, integrante del Grupo de Unidad Costeños en Acción del municipio de Suchiate, subrayó la urgencia de que las autoridades gestionen recursos para resolver la carencia de servicios esenciales. Además, denunció que existen proyectos inconclusos, como la planta de tratamiento de aguas residuales del ejido Barra de Cahoacán, los cuales permanecen abandonados.
Finalmente, los pobladores hicieron un llamado directo a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para retomar el diálogo y trabajar de manera conjunta con las comunidades, a fin de atender de forma inmediata las necesidades que mantienen a Suchiate en un profundo rezago social. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Ejidatarios Exigen a Conagua Entregar Sistema de Riego Pendiente Desde 2008
A la Deriva la Administración de Víctor Pérez Saldaña en Cacahoatán
