viernes, febrero 6, 2026
A la Deriva la Administración de Víctor Pérez Saldaña en Cacahoatán

*Empleados Señalan Irregularidades en Uso de Recursos Públicos.

Cacahoatán, Chiapas; 5 de Febrero de 2025.- El todavía alcalde de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, se encuentra metido en un embrollo administrativo del que no ha podido salir, debido a sus malas decisiones y a la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Muestra de ello es que desde el 31 de diciembre del año pasado ya despachan al frente de la Dirección de Obras Públicas Marcos “N”, y en la Tesorería, Noel “N”, este último identificado con la administración pasada. Además, se ha hecho pública la supuesta aprobación de estos nombramientos por parte de Regidores del Ayuntamiento.

La información ha sido celosamente guardada por el Edil, quien enfrenta fuertes señalamientos por presuntos malos manejos de recursos públicos, arrastrando escándalos como el supuesto incremento de salarios desmedidos a funcionarios de primer nivel.
A ello se suma el presunto beneficio a familiares y amigos mediante la renta de un terreno para convertirlo en basurero en la comunidad de La Soledad.
Mientras tanto, diversas colonias y comunidades de este municipio fronterizo carecen de servicios básicos como la introducción de la red de drenaje, agua potable, recolección de basura, alumbrado público y pavimentación de vialidades.
La situación que impera en la denominada “Villa de las Hortensias” es de un auténtico cochinero administrativo, según versiones de empleados municipales, quienes lamentan que el Edil emanado de las filas del Partido Verde Ecologista haya perdido el rumbo de la administración pública municipal.
Ante esta situación, los quejosos piden a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que audite e investigue los recursos públicos destinados a obras, así como a sueldos y salarios, los cuales aseguran han sido malversados.
Asimismo, exigen que se transparente el despido o la renuncia de los hoy exfuncionarios de la Tesorería y de la Dirección de Obras Públicas. EL ORBE / Mesa de Redacción

