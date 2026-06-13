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Acuerdan Unidad Colegios de Ingenieros de Chiapas

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 12 de Junio de 2026.- Representantes de los diversos colegios de ingenieros del Estado alcanzaron un acuerdo de unidad con autoridades estatales para impulsar un proceso de consenso que permita presentar las mejores propuestas para ocupar la Dirección General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), cargo que dejará el ingeniero Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, quien buscará participar en el próximo proceso electoral.
Durante una reunión en la capital chiapaneca, integrantes de los Colegios de Ingenieros de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y otras regiones de la entidad, analizaron los perfiles con experiencia y capacidad para asumir esta importante responsabilidad dentro de la administración pública estatal.
Como resultado de este ejercicio democrático y de participación colegiada, por una votación de siete votos contra seis, los representantes eligieron a la ingeniera ShandyNataly Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula A.C., como una de las principales propuestas para encabezar el organismo. Asimismo, y con el propósito de fortalecer la pluralidad y el consenso, se acordó integrar una terna que será presentada dentro del proceso correspondiente.
Al hacer uso de la palabra, Rodríguez Castillo agradeció la confianza depositada en su persona por parte de los profesionistas de distintas regiones del Estado, destacando que este ejercicio representa una muestra de madurez, unidad y compromiso del gremio de ingenieros de Chiapas.
La profesionista reconoció también la apertura del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para impulsar mecanismos de participación incluyentes y brindar mayores oportunidades a las mujeres para ocupar cargos de relevancia en la administración pública.
Finalmente, la ingeniera envió un mensaje de unidad a todos los colegios de ingenieros de Chiapas, subrayando que, más allá de los nombres o aspiraciones personales, el objetivo común debe ser servir a la sociedad con profesionalismo, experiencia, capacidad técnica y un firme compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el desarrollo del Estado.
“Hoy debemos privilegiar la unidad del gremio y poner por delante el interés de Chiapas. La experiencia, la preparación y el trabajo conjunto serán fundamentales para seguir construyendo mejores oportunidades para las futuras generaciones”, concluyó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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