Marina Detiene a Presunto Jefe de Plaza del CDS en Mapastepec

*Rigoberto “N” Llevaba Un Arsenal y Droga.

Mapastepec, Chiapas; 16 de Junio.- En un duro golpe a la delincuencia organizada, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron la captura de Rigoberto “N”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa (CDS) en el municipio de Mapastepec.

La detención se realizó tras un fuerte operativo de inteligencia sobre la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez.



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De acuerdo con los reportes oficiales, la intercepción ocurrió el pasado domingo cuando el presunto líder criminal viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otras tres personas, quienes también fueron aseguradas de inmediato por las fuerzas federales.Al momento de la revisión, los marinos les incautaron un importante cargamento ilícito que consistía en 45 dosis, de presunta metanfetamina.*60 dosis de presunta cocaína, 1 arma de fuego con un cargador abastecido.*25 artefactos metálicos conocidos como «ponchallantas».*Diversos objetos vinculados con actividades delictivas.Las autoridades indicaron que este aseguramiento representa un fuerte impacto financiero para la estructura del grupo criminal, con una afectación económica estimada en 913 mil 69 Pesos.Tanto Rigoberto “N” como sus tres acompañantes, la droga y el arsenal asegurado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.Por su parte, la Armada de México reiteró que mantendrá los operativos coordinados para combatir las células delictivas que operan en la entidad. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda