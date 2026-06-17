Inicia Novenario en Honor a San Juan Bautista en el Principal Centro de Bastos en Tapachula

Tapachula, Chiapas 16 de junio de 2026.- Entre muestras de fe, tradición y convivencia comunitaria, locatarios y comerciantes del Mercado “San Juan” dieron inicio este martes al tradicional novenario en honor a San Juan Bautista, santo patrono de este importante centro de abasto de la ciudad.

Las actividades arrancaron con la participación del gremio de pescados y mariscos, encargado de organizar la primera jornada de la celebración religiosa que concluirá el próximo 24 de junio con una serie de actos litúrgicos y recorridos por las instalaciones del mercado.

Jennifer Cabrera, integrante del comité organizador, explicó que la festividad representa una oportunidad para agradecer por el trabajo y el sustento que diariamente obtienen cientos de familias que dependen de la actividad comercial en este lugar.

Como parte de la tradición, los comerciantes realizaron la decoración de la capilla con arreglos florales y llevaron a cabo un rezo comunitario. Estas acciones fueron posibles gracias a la aportación de alrededor de 23 locatarios dedicados a la venta de pescados y mariscos, incluyendo a quienes, por su edad, ya no pueden participar de manera presencial.



1 de 2

El inicio del novenario incluyó un recorrido por los pasillos del mercado, en el que participaron autoridades municipales y representantes populares, quienes escucharon de manera directa las inquietudes y necesidades de los comerciantes.Durante el acto, Cabrera destacó la importancia de fortalecer la unidad entre los distintos sectores que conforman el mercado, privilegiando el bienestar colectivo por encima de intereses particulares.Asimismo, reconoció el esfuerzo diario de quienes laboran desde las primeras horas de la madrugada para ofrecer productos frescos a la población.La representante también valoró la disposición de las autoridades para mantener el diálogo y atender temas relacionados con el ordenamiento y funcionamiento del centro de abasto.Calendario del novenario.Las actividades continuarán durante los próximos días con la participación de diversos gremios: 16 de junio, Pescados y mariscos. 17 de junio, comedores, juguerías, tamales y ropa.*18 de junio, Tablajeros de res y puerco. 19 de junio, Pollerías y abarrotes. 20 de junio, Quesos, cremas y salchichonerías. 21 de junio, Locales perimetrales. 22 de junio, Especias, dulcerías, sombreros, chácharas, plásticos y trastes. 23 de junio, Panaderías y panificadoras.*24 de junio: Introductores de frutas y verduras.El día principal de la festividad será el 24 de junio, cuando a partir de las 9:00 de la mañana se realice el rezo del Santo Rosario, seguido de un recorrido por el mercado y la celebración de la Santa Eucaristía.Los organizadores extendieron la invitación a comerciantes, locatarios y ciudadanía en general para participar en esta celebración que, además de su significado religioso, fortalece la identidad, la convivencia y el sentido de pertenencia entre quienes forman parte del Mercado “San Juan”. EL ORBE/Nelson Bautista