Migrantes Anuncian la Salida de una Nueva Caravana en Tapachula

*Planean Partir el Próximo 20 de Junio en la Madrugada.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio de 2026.- Un grupo de migrantes, principalmente de origen centroamericano, anunció la conformación de una nueva caravana que partirá el próximo 20 de junio a las 5:00 de la mañana desde el Parque Bicentenario de Tapachula con destino a Monterrey, Nuevo León.

A diferencia de otros movimientos migratorios que buscan llegar a la frontera norte para intentar ingresar a Estados Unidos, los organizadores señalaron que su propósito es radicar en territorio mexicano, obtener documentación legal y acceder a mejores oportunidades laborales.

Gerson Linares, migrante guatemalteco y vocero del contingente, explicó que la decisión de emprender el recorrido responde a las dificultades económicas que enfrentan en la región sur del país, donde, afirmó, los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y avanzar en sus procesos de integración.



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Sí hay trabajo, pero los ingresos son muy bajos y apenas alcanzan para sobrevivir. Eso nos mantiene estancados y sin posibilidades de mejorar nuestras condiciones de vida, expresó.Además de la falta de recursos, los migrantes señalaron que el hacinamiento en albergues y la incertidumbre sobre su situación migratoria han influido en la decisión de continuar su trayecto hacia el norte del país.Linares aseguró que el grupo tiene como meta llegar a Monterrey para establecerse de manera permanente, conseguir empleo formal y realizar los trámites necesarios para regularizar su estancia en México.“Nuestro plan es llegar a Monterrey, vivir y trabajar ahí. No buscamos cruzar a Estados Unidos debido a las condiciones actuales. Queremos hacer las cosas de manera legal y construir una nueva vida”, sostuvo.Aunque aún no existe una cifra definida de participantes, los organizadores indicaron que la marcha se realizará independientemente del número de asistentes.“Si somos 500, 200 o 100 personas, vamos a salir. Tenemos la convicción de llegar a nuestro destino, afirmó el representante del grupo, quien agregó que el nombre de la caravana aún está por definirse, aunque estará relacionado con la fe religiosa que inspira a los participantes”.Otro de los temas expuestos por los migrantes fue su inconformidad con los procesos del Instituto Nacional de Migración (INM).Según Linares, muchas personas llevan entre uno y dos meses esperando respuestas sobre su situación migratoria sin obtener soluciones concretas.En ese sentido, advirtió que los integrantes de la caravana no abordarán unidades oficiales si no cuentan con documentos que respalden legalmente su traslado.“Respetamos a las autoridades migratorias, pero necesitamos garantías. Si realmente quieren apoyarnos, que nos entreguen un documento por escrito; nosotros podemos conseguir los recursos para pagar nuestro transporte”, manifestó.Respecto a versiones sobre una posible caravana procedente de San Pedro Sula, Honduras, que también tendría previsto salir en fechas cercanas, los organizadores estimaron que ese grupo tardaría varios días más en llegar a la frontera sur mexicana debido a limitaciones económicas y al desgaste físico de los viajeros.Por ello, los migrantes que permanecen en Tapachula decidieron mantener su plan original, el cual, aseguran, ha sido organizado durante las últimas semanas. Asimismo, hicieron un llamado a las personas alojadas en albergues y hospedajes de la ciudad a sumarse al recorrido que iniciará durante la madrugada del próximo viernes.Con esta nueva movilización, la frontera sur vuelve a convertirse en escenario de un fenómeno migratorio que refleja la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales para cientos de personas que permanecen varadas en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista