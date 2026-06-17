En lo que va del Año Productos de la Canasta Básica se han Encarecido un 30%

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio de 2026.- En el primer semestre del año, los productos de la canasta básica han registrado incrementos de hasta un 30 por ciento, situación que ha golpeado la economía de miles de familias en la región, quienes afirman que sus ingresos ya no son suficientes para cubrir las necesidades esenciales del hogar.

La comerciante Ofelia Gómez López, señaló que diversos alimentos de consumo diario han presentado variaciones constantes en sus precios, obligando a los consumidores a modificar sus hábitos de compra para ajustar sus gastos.

Uno de los productos con mayores fluctuaciones ha sido el tomate, cuyo precio alcanzó hasta los 40 Pesos por kilogramo; sin embargo, actualmente se comercializa alrededor de los 30 Pesos, dijo.

Asimismo, indicó que la cebolla también registró aumentos recientes, situación que podría estar relacionada con las afectaciones provocadas por las lluvias en algunas zonas productoras del país, donde las inundaciones habrían reducido la oferta.

En contraste, algunos artículos han mantenido cierta estabilidad. Tal es el caso del azúcar, que continúa vendiéndose en aproximadamente 22 Pesos por kilogramo. De igual forma, el frijol ha mostrado una disminución en su costo y puede encontrarse hasta en 25 Pesos por kilo en algunos establecimientos.

Otro producto que representa un gasto importante para las familias es el huevo. Gómez López explicó que semanas atrás el casillero se comercializaba entre 70 y 75 Pesos; no obstante, actualmente existen promociones que permiten adquirir hasta tres casilleros por 100 Pesos, dependiendo de la calidad y presentación.

Por su parte, la papa ha registrado un incremento considerable, al pasar de 35 Pesos a un precio que oscila entre 45 y 46 Pesos por kilogramo en los mercados locales.

La entrevistada señaló que, pese a los aumentos al salario mínimo aplicados en los últimos años, el poder adquisitivo de las familias continúa viéndose afectado por el alza constante en los precios de los productos esenciales.

“Al final, el dinero rinde menos. Cuando aumenta el salario, también suben muchos artículos de primera necesidad, por lo que el beneficio termina siendo limitado para las familias”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para implementar estrategias que contribuyan a estabilizar los precios de los alimentos y proteger la economía familiar, especialmente durante la temporada de lluvias, periodo que suele influir en los costos de diversos productos agrícolas. EL ORBE/Nelson Bautista