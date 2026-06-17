Ratifica CNTE Mantener el Paro Nacional de Manera Indefinida.

*- Ante la Falta de Diálogo con las Autoridades Educativas y Federales.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio de 2026.- El movimiento magisterial continuará con el paro nacional de labores ante la falta de respuestas favorables por parte del Gobierno Federal a las principales demandas del sector educativo, informó el profesor David Guzmán Salas, representante de la Base Magisterial de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El docente explicó que la determinación fue tomada a nivel nacional por la Asamblea Nacional Representativa (ANR), organismo que agrupa a diversas secciones sindicales del país, tras considerar que las propuestas presentadas por la administración federal no atienden de fondo las exigencias del magisterio.



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Entre las principales demandas destaca la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que modificó las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación, obligándolos a jubilarse con base en la edad y no en los años de servicio.Asimismo, señaló que, en el caso de Chiapas, los trabajadores estatales mantienen la exigencia de derogar la Ley del ISSTECH de 2020, ya que consideran que afecta los derechos laborales y las prestaciones de los maestros.Uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente el sistema de salud para los trabajadores estatales es el déficit financiero del ISSTECH, dijo, situación que ha generado carencias en medicamentos, falta de personal médico, equipos hospitalarios en mal estado y deficiencias en la atención a los derechohabientes en distintas regiones de la entidad.Los maestros estatales están viviendo una situación complicada en materia de salud. Se requiere una intervención inmediata para garantizar una atención digna y eficiente, expresó.El representante magisterial señaló que, mientras no exista una respuesta concreta a sus planteamientos, las movilizaciones continuarán tanto en Chiapas como en el resto del país, mediante acciones de protesta, organización y negociación.Además, hizo un llamado a los docentes de base para mantenerse participando en los campamentos y actividades convocadas por el movimiento, con el objetivo de fortalecer la lucha sindical.Respecto a las inquietudes de madres y padres de familia, aseguró que el ciclo escolar no está perdido, ya que los docentes han mantenido mecanismos de seguimiento académico para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.El trabajo educativo no se ha abandonado, las calificaciones y los procesos escolares se han atendido de manera responsable. Pedimos comprensión y respaldo a los padres de familia, quienes han sido informados oportunamente sobre las razones de esta lucha, afirmó.Finalmente, el profesor Guzmán Salas ofreció una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones que pudieran derivarse de las movilizaciones, al tiempo que reiteró que las acciones emprendidas buscan defender los derechos laborales, las condiciones de jubilación y el acceso a servicios de salud dignos para el magisterio chiapaneco. EL ORBE/Nelson Bautista