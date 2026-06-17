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Yamil Melgar Fortalece la Planeación Estratégica Junto a su Gabinete

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*Presenta el Banco de Información y Proyectos de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó una reunión de gabinete para la presentación del Banco de Información y Proyectos del Municipio de Tapachula, una herramienta impulsada a través del Instituto para el Desarrollo Municipal y la Planeación (ICIPLAMTAP) que permitirá fortalecer la planeación municipal, mejorar la toma de decisiones y consolidar proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.
Durante la reunión, el director general del ICIPLAMTAP, Alejandro Mendoza, presentó los alcances de esta plataforma, destacando que el Banco de Información y Proyectos forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y constituye una herramienta estratégica para alinear esfuerzos institucionales, priorizar proyectos que atiendan las necesidades de la población y construir una administración con rumbo y resultados.

Ante las y los integrantes del gabinete, Yamil Melgar exhortó a cada dependencia a asumir un papel activo en la generación de iniciativas y proyectos, señalando que la planeación debe convertirse en una práctica permanente de gobierno.
Asimismo, destacó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, compartir información entre áreas y fomentar la innovación para fortalecer la gestión pública municipal.
El Alcalde subrayó que el objetivo es consolidar proyectos técnicamente sólidos y con visión de largo plazo que trasciendan administraciones, permitiendo que Tapachula cuente con una cartera de iniciativas estratégicas capaz de dar continuidad a las acciones de gobierno y responder de manera efectiva a las necesidades de las familias tapachultecas.
Finalmente, reiteró que el Banco de Información y Proyectos representa un paso importante para fortalecer el orden administrativo, la transparencia y la planeación estratégica, sentando las bases para un municipio mejor organizado y preparado para afrontar los retos del futuro. Boletín Oficial

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